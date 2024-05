Pražská O2 aréna málem explodovala nadšením. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa USA 1:0. Teď už je jasné, že si na domácím mistrovství světa zahrají o medaile! V sobotu 25. května se utkají v semifinále se Švédskem a v neděli 26. května se bude hrát o zlato a bronz. I ve Strakonicích si fandové hokeje mohou užít jedinečnou atmosféru. Na místním zimním stadionu se budou zápasy přenášet na velkoplošnou obrazovku.

Hokejoví fanoušci. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Petr Kotala

Hokej, fanoušci, občerstvení, velkoplošná obrazovka! To všechno už se ve Strakonicích připravuje. V sobotu od 14.20 hodin může na zimní stadionu začít semifinálový zápas Česko proti Švédsku. Zda získají Češi bronz, nebo si zahrají v neděli o zlatý kov, může na strakonickém zimáku sledovat každý. Ani špatné počasí není překážkou, protože obrazovka bude umístěna na uvnitř stadionu.

Pro fanoušky hokeje je to velký svátek „Co já si pamatuji, na velkoplošné obrazovce jsme ve Stranicích ještě neměli šanci hokej sledovat. Jsme rádi, že jsme dostali takovou možnost. Bude to zážitek. Naši kluci, hokejisti, slíbili, že určitě dorazí. Češi jsou ve finále, to by si nenechali ujít,“ těší se předseda výkonného výboru HC Strakonice Luboš Parkos.

Za organizací velkolepé přípravy stojí Michal Dvořák, majitel firmy Dvořka Sport na strakonickém zimním stadionu. „Chtěli jsme uspořádat nějakou akci k mistrovství světa v hokeji. Původně jsem myslel na turnaj ve stolním hokeji. Ten se bude také konat, ale nakonec jsme s klukama Jakubem Jiřincem, Patrikem Šebestou a Ondřejem Dlouhým vzkřísili ještě myšlenku, která už tu před lety byla, a to je promítání zápasů na velkoplošnou obrazovku. Začal jsem shánět vše potřebné a podařilo se,“ říká k akci Michal Dvořák a zve všechny také na turnaj ve stolním hokeji Stiga, který se bude konat po sobotním semifinálovém zápase. Přihlásit se může každý hned po příchodu na zimní stadion až do přibližně do 16.30 hodin, turnaj je bez omezení věku, startovné dělá 200 korun a je v něm zahrnuto i malé občerstvení.

Strakonice chystají u zimního stadionu akci pro celé rodiny. Pro děti budou připravené hry a pokud to počasí dovolí, tak i skákací hrad. „Pro dospělé dobré občerstvení a pivo z Pivovaru Strakonice 1649. Na zimním stadionu budou vítáni všichni fanoušci hokeje. A i přesto, že realizace této akce je finančně nákladná, vstupné bude dobrovolné,“ uvedla tisková mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková s tím, že akce probíhá za podpory Města Strakonice.

Češi postoupili do semifinále MS podruhé za poslední tři roky. V roce 2022 na šampionátu v Tampere a Helsinkách dosáhli na bronz a byla to pro ně první medaile po deseti letech od zisku stejného kovu na MS ve Stockholmu a Helsinkách.