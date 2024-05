Strážníci městské policie musejí někdy zasahovat u kuriózních případů. Jejich prací je i domlouvat klukům, kteří si chtějí stavět bejvák tam, kde to není vhodné. Nad babičkou, která si v marketu strká sáčky semínek do rukávu, zase přimhouří oko.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Strážníci městské policie ve Strakonicích řešili chlapce, kteří se pustili do stěhování nábytku poněkud svérázným způsobem. Neznámo kde sebrali starý stůl a křeslo a od sídliště Mír, kde je skalnatý sráz dolů, ho „letecky“ dopravovali na Podskalí. „Toto počínání zahlédl jeden kolemjdoucí, který kontaktoval strážníky. Hlídka na mladíky ve věku 15 a 16 let narazila u Zavadilky. Postávali u shora svrženého křesla. Naprosto bezelstně řekli, že si vedle plotu chtěli vytvořit posezení,“ uvedla tisková mluvčí strakonické městské policie Jaroslava Krejčová. Poté, co jim strážníci sdělili, že takové počínání není dobrý nápad, museli mladí stěhováci vynaložit další úsilí, aby nábytek odklidili, a také vymyslet pádné argumenty, jak vše vymyslí doma.

Věděl, že přes ostrahu neprojde, rum pil přímo na prodejně a pak odpadl

Drobní zloději si někdy do strakonických supermarketů chodí pro zboží jako do spíže. Během března a dubna byli strážníci přivoláni do obchodů kvůli krádežím dvaadvacetkrát. Mezi pachateli se sice pár nových tváří našlo, ale jinak se jednalo o obličeje známých firem. „Rekordmanem těchto dvou měsíců se stal 56letý muž z nedalekého městečka, který má velký problém s alkoholem. Tento artikl byl také jeho cílem. Protože věděl, že přes ostrahy marketů jen tak neprojde, začal ukradený alkohol konzumovat přímo na prodejně, vypil i půl flašky rumu, odpadl a musela přijet záchranka,“ popisuje počínání muže tisková mluvčí strakonické městské policie Jaroslava Krejčová. Dodala, že aktuálně městský úřad eviduje u tohoto muže pohledávky za 67 tisíc korun, a to jen za pokuty od městské policie.

Stařenka strkala sáčky semínek do rukávu

Vodky a rumy v různých variantách figurovaly i v mnoha dalších případech krádeží, u kterých zasahovala městská policie, ale objevil se i odlišný sortiment zboží. Dokonalý kamerový systém Kauflandu podcenila paní (76) z nedaleké vesničky. „Detektiv ji sledoval, jak prohlíží zeleninovou setbu a postupně si pytlíčky se semínky strká do rukávu a následně v jiné uličce vysype z rukávu do tašky zavěšené na košíku. Paní nakonec 343 korun za zboží zaplatila, ale odcházela s ostudou a finančním trestem,“ uvedla Jaroslava Krejčová s tím, že strážníci v jejím případě přimhouřili jedno oko a nacenili její přestupek na pár stovek, i vzhledem k tomu, že se jednalo o první pochybení této ženy.