Strakoničtí florbalisté se dlouhodobě potýkají s nedostatkem tréninkových ploch a časů ve stávajících halách. Relativně mladému sportu, který si získává stále více příznivců, by pomohla výstavba nové haly.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Redakce

Město už akci rozjelo, teď žádá o dotace. Halu plánuje postavit vedle stávajícího venkovního házenkářského hřiště u obloukové haly v Máchově ulici.

Pokud by vše klaplo, hráči by mohli využívat hřiště standardních rozměrů, tedy 40 x 20 m s hledištěm, kam by se vešlo zhruba 60 diváků. Šatny a zázemí by se neřešily, sportovci by mohli využívat současné, které slouží v házenkářské hale.

Město je vlastníkem projektové dokumentace na realizaci multifunkční florbalové haly a nyní podalo žádost k Národní sportovní agentuře na podporu novostavby tréninkové haly. „Národní sportovní agentura zveřejnila v rámci dotačního investičního programu Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024 výzvu pro regiony, kde podporuje investice nad 10 milionů korun. Město Strakonice podalo žádost o dotaci s projektem Multifunkční florbalová hala Strakonice, jejíž odhadované náklady činí více než 41 milionů korun,“ uvedla tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková s tím, že v tuto chvíli se jedná o předpoklad, který se po vysoutěžení dodavatele stavby změní.

Pokud se podaří dotací získat, město by jako investor hradilo částku přes 21 milionů korun. „S předfinancováním projektu se počítá a proto město do rozpočtů na roky 2024 a 2025 promítne částku v potřebné výši na výstavbu dané haly,“ uzavřela za radnici Markéta Bučoková.