Dům dětí a mládeže ve Strakonicích slaví v tomto roce 60. narozeniny. Významná jubilea si připomínají i jeho pobočky. Na jaké akce mohou lidé v rámci oslav přijít a co už se odehrálo? O tom více s ředitelkou domu dětí Ivou Šrámkovou.

V neděli 26. května si DDM Strakonice připomnělo 60 let před budovou Domu dětí a mládeže Na Ohradě. Konala se tu akce s názvem Dům žije tancem a muzikou. | Foto: Se svolením Ivy Šrámkové

První akcí k letošním oslavám byla putovní výstava obrazů z dílny výtvarných ateliérů s názvem Naše Strakonice, tady žijeme. Kde ji mohli, případně ještě mohou, lidé vidět?

Výstava měla premiéru ve Valdštejnském paláci Senátu parlamentu ČR v Praze, dále si ji mohli návštěvníci prohlédnout v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích a ve vstupní hale elektrárny Temelín. V květnu doputovala také do strakonického hradu a zdobí místní Černou kuchyni, a to až do 26. června 2024.

Iva ŠrámkováZdroj: Se souhlasem Ivy Šrámkové

V neděli 26. května si DDM Strakonice připomnělo 60 let před budovou Domu dětí a mládeže Na Ohradě. Co se tady odehrávalo?

Návštěvníci a hosté si užili odpoledne s názvem Dům žije tancem a muzikou. Na podiu se vystřídalo 35 hudebních a tanečních vystoupení, které předvedlo téměř 350 dětí. K narozeninám popřáli i senátor Tomáš Fiala, starosta města Strakonice Břetislav Hrdlička a mluvčí Městské policie Strakonice Jaroslava Krejčová.

Šedesát let, to už je pěkné číslo. Dostal Dům dětí a mládeže nějaký dárek?

K příležitosti oslav si DDM Strakonice nadělilo nové logo, grafickou identitu a zbrusu nové webové stránky, na kterých lidé najdou aktuálně pozvánky například na připravované Dny dětí, Zahradní slavnost v Centru ekologické výchovy nebo soutěž o DDM Batoh ve spolupráci s vodáckými oddíly.

Ale letos neslaví jen strakonické DDM, že ano?

Důvod k oslavám má i pobočka DDM Vodňany, která slaví 20. výročí. Narozeninová párty se bude konat 15. června 2024 a všichni jsou srdečně zváni. Letos slaví také Turistická základna Zálesí, která je velmi oblíbená v letním táborovém období. Základní kámen hlavní budovy byl položen před sto lety. K tomuto výročí jsme vybudovali nové hřiště financované z Fondu rozvoje školství .

Co je letošním vrcholem oslav DDM?

Oslavy vyvrcholí v sobotu 22. června v Centrum ekologické výchovy Podskalí Strakonice, nabízíme zajímavý program a uskuteční se tu Zahradní slavnost, jejíž součástí bude křest muralu, který mapuje historii, činnost a významná výročí DDM Strakonice.