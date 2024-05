Kvůli plánované odstávce hlavního zásobovacího řadu v ulici Volyňská bude ve středu 5. června 2024 několik strakonických ulic bez vody.

Od 7 hodin nepoteče voda v ulicích Na Muškách, U Studánky, U Zahrádek, Povážská a v části ulic Ptákovická, Šumavská, Hraniční. „Předpokládáme, že vodovod by měl být zprovozněný do 17 hodin. Při opětovném napouštění může dojít ke kolísání tlaku a zakalení vody,“ informují s předstihem Technické služby Strakonice. Pokud by někdo potřeboval více informací, může se obrátit na telefonní číslo 724 974 001.