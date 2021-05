Projekt Město Strakonice – výsadba stromů v Nových Strakonicích a Dražejově navazuje na již realizovaný projekt Město Strakonice – výsadba a obnova uličních stromořadí. „Aktuálně probíhají výsadby v ulicích Bavorova a Ellerova,“ říká tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková.

Nový projekt naopak počítá s výsadbou stromů podél silnice Podsrpenská přímo před bytovými domy u restaurace Jiskra a na protilehlé straně a v parčíku u vlakového nádraží u hotelu Švanda dudák. Dále pak by měly být vysazeny nové stromy v klidové oblasti kolem restaurace Myslivna.

„Zde by měly být vysazeny růžově kvetoucí nižší sakury, které budou doplňkem k již stávajícím stromům,“ dodal pracovník odboru ŽP Tomáš Turek. Podél cyklostezky budou umístěny střemchy hroznovité, po jaru bíle kvetoucí a vonící stromy. Do lokality Podsrp odbor počítá s javory červenými, dobře snášejícími sucho, jejichž listy se na podzim barví do červené barvy.

V rámci žádosti by mělo být vysazeno padesát nových stromů. Celkové náklady na projekt jsou kalkulovány v částce 250 500 korun, požadovaná maximální dotace by pokryla 250 000 korun.