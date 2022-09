Novinářům to řekla tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková. „Jedná se o stavbu automatické městské toalety pro potřeby veřejnosti. Toaleta bude celoročně využitelná a přístupná v jakoukoliv denní dobu a bude obsahovat jednu kabinu pro ženy a osoby na invalidním vozíku a jednu kabinu pro muže,“ řekla mluvčí.

Současně je řešen i bezbariérový přístup k samotným toaletám. Ten z části zajistí nynější dlážděný chodník. Dále bude přístup k samotným toaletám po nové zpevněné ploše, která bude navazovat zmíněným chodníkem na dlážděnou plochu.

Nápad se lidem líbí. „Kdysi dříve tady záchody byly a dokonce svého času i s nimi malé občerstvení. Jen doufám, že je město dokáže ochránit před vandaly,“ řekl muž, který byl v této lokalitě na procházce se psem.

Stavba s ryze funkčním využitím by měla architektonicky zapadat do řešeného území a nikterak nebude v daném místě působit rušivě.

Výstavbu zajistí strakonická společnost Prima, a.s., za cenu 2 687 589 Kč s DPH. Stavba by měla být zahájena v říjnu letošního roku a dokončena do sedmi měsíců od předání staveniště.

