Po všech opravách bude následovat napouštění vody do bazénu a její úprava a čištění. V třetím zářijové týdnu už by měla začít instalace nafukovací haly a její zkušební provoz. Veřejnost si může do 50 m bazénu přijít zaplavat od pondělí 30. září 2024.

„Bylo ještě pár teplých dní, kdy by lidé areál využili, ale bohužel připravit bazén na celý další rok není úplně tak jednoduché. I krytý 25 m bazén má vždy v červenci výluku, aby se vše stihlo a během roku nás nepřekvapily složité havárie, které by znamenaly uzavření bazénu na delší čas,“ uvedl ředitel STARZ Strakonice Petr Prskavec. V minulosti bývala „padesátka“ využitá pouze dva měsíce v roce a běžná údržba se na bazénu dělala před letní sezónou. Nyní, když je v provozu celý rok, musí se vše stihnou za jediný měsíc v září.

Zajímá vás, co se teď v areálu plaveckého stadionu odehrávat?

V první řadě se musel bazén vypustit. „Bylo potřeba opravit vanu bazénu, to znamená ji předlaždičkovat, přespárovat, přesilikonovat a opravit vše, co je poničené,“ vysvětlil Petr Prskavec. Opravit je také potřeba vše kolem technologie 50 m bazénu. „Například potrubí pohonné vody pro injektor dávkování chlóru a zaústění injektoru do potrubí, protože při provozu tyto práce dělat nelze.“

Následovat budou plánované opravy, které jsou dané smlouvou s dodavatelem přetlakové nafukovací haly. „Je to oprava přelivných žlabů, výměna popraskané a poničené dlažby okolo bazénu, rozšíření otvorů v dlažbě pro háky, oprava koroze na šachtách a další podobné úpravy,“ vyjmenoval ředitel STARZ.