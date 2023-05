Kostel sv. Markéty ve Strakonicích zažil ve středu 17. května v podvečer akci, na kterou její účastníci dlouho nezapomenou. Zpívala zde fenomenální česká zpěvačka Bára Basiková, kterou doprovázel dětský pěvecký sbor ZUŠ Fere Angeli pod vedením sbormistryně Marcely Mikové. Několik písní také zazpívala herečka a zpěvačka Klára Pollertová Trojanová.

Bára Basiková a Fere Angeli. | Video: Deník/Petr Škotko

Bára Basiková mimo jiné zavzpomínala na nedalekou Volyni. „Trávila jsem tam prázdniny, takže znám i Strakonice, kde už jsem mnohokrát zpívala,“ řekla. Připomněla také, že zpívat s Fere Angeli je i pro ni zážitek. „Něco už jsme spolu odzpívali,“ dodala.

Koncert sledoval zaplněný kostel. Akci připravilo městské kulturní středisko.

Barbara „Bára“ Basiková Bára BasikováZdroj: Deník/Michal Šupálekje česká zpěvačka. V 80. letech začala zpívat se skupinou Martina Němce Precedens, se kterou vydala i svou první desku Doba ledová. V tomtéž roce vychází i dvojalbum skupiny Stromboli Michala Pavlíčka, na kterém se Basiková sešla ještě např. s Vildou Čokem. Od roku 1994 se počínaje Jesus Christ Superstar začala věnovat muzikálům a účinkovala mj. ještě v Rusalce, Kleopatře nebo Johance z Arku.



Klára Pollertová-Trojanová, Klára Pollertová-Trojanová.Zdroj: Deník/Zbyněk Pecákrozená Klára Pollertová, je česká herečka. Pochází ze sportovní a umělecké rodiny Pollertů, jejím bratrem je olympijský vítěz z Letních olympijských her 1992 v Barceloně Lukáš Pollert.



Fere Angeli, Bára Basiková a Fere Angeli.Zdroj: Deník/Petr Škotkoneboli téměř andělé, zpívají ve Strakonicích od roku 2002. Koncertní sbor navštěvuje téměř 60 dětí ve věku od deseti do patnácti let, v přípravném sboru je 20 zpěváčků ze 2. až 4. tříd základních škol. Všechny děti hrají v ZUŠ Strakonice na nějaký hudební nástroj.