Před několika dny začala demolice budovy starého autobusového nádraží, frézování povrchů nástupišť a likvidace stání. „Celá plocha bude zplanýrovaná tak do dvou měsíců. Poté zahájíme výstavbu nové nákupní zóny,“ řekl k činnosti v těchto místech jednatel společnosti Retail Strakonice s.r.o. Pavel Huml.

Demolice starého autobusového nádraží ve Strakonicích. | Video: Deník/Petr Škotko

Developerská společnost Retail Strakonice s.r.o. údajně zakoupila bývalé autobusové nádraží od ČSAD STTRANS v roce 2021, fyzicky k němu došlo na přelomu jara a léta 2023. To už bylo v době, kdy fungoval nový autobusový terminál u vlakového nádraží.

Činnost na staveništi pozoroval také strakonický patriot František Třeštík. „Měl jasem trochu strach, kdy to celé vůbec začne. Jak je vidět, noví majitelé berou výstavbu nové zóny vážně, což je dobře. Staré nádraží už byla velká ostuda,“ vyjádřil svůj názor. Podle něj je kombinace odpočinkových míst a možnosti nákupu především v této lokalitě velmi dobrý nápad.

Už před nějakou dobou Pavel Huml prozradil, co v těchto místech vyroste. „Usilujeme o nejlepší fast food, nejlepší prodejnu potravin a obchody elektro a odívání, o co nejširší sortiment zoo obchodu a nejvhodnější značku lékárny. Chceme zákazníkům nabídnout komfortní veliké parkoviště s mnoha ostrovy zeleně včetně stromů, to bereme jako běžný standard. A ten najdou i v nové obchodní zóně, retail parku v Písecké a Nádražní ulici, u vlakového a autobusového nádraží. Lidé se mohu těšit na opravdu nadstandardně velká parkovací místa, a to jak šířkou, tak i délkou. Atraktivitu budoucí obchodní zóny služeb a příjemných obchodů zajistí lídři trhu, jako jsou nejnovější koncept Albert a nejmodernější fast food McDonald’s, elektro, zoo shop, drogerie, oblečení, domácí potřeby atd.“

Vývoj v nové nákupní zóně pro vás bude Deník sledovat.