Ve Strakonicích dnes začínají Adventní trhy pod Rumpálem. Nahlédněte do programu

Co by to bylo za svátky bez adventních trhů. A dočkali jsme se už i ve Strakonicích. Adventní trhy pod Rumpálem začínají v areálu hradu dnes a sváteční atmosféru provoněnou svařákem, praženými ořechy a trdelníky si můžete užívat až do neděle.

Adventní trhy pod Rumpálem v uplynulých letech. | Foto: Deník/VLP Externista