Největší objem hodin využívá ke své činnosti oddíl HC Strakonice, jehož součástí je i oddíl krasobruslení a školička bruslení. Mimo tréninkových aktivit, které zaberou cca 37,5 hodiny týdně a soustředěními, jsou tu ještě zápasy, které tvoří také nemalou část využitého ledu, celkem to bylo cca 287 hodin (HC muži – 18 zápasů, HC mládežnické kategorie – 122 zápasů, soutěž v krasobruslení).

Další zápasy a hodiny připadly na okresní přebor (26 zápasů) a okresní soutěž (101 zápasů), tj. cca 206 hodin.

Pro bruslení veřejnosti bylo využito 106 hodin. Zapomenout nesmíme ani na mateřské, základní a střední školy, které chodí bruslit v ranních a dopoledních hodinách a v letošní sezóně k tomu využily 260 hodin.

Ostatní sportovní skupiny (hobby hokejisté, bruslaři, hráči metané atd.) dokázali obsadit cca 690 hodin, a to především v časech, které nejsou úplně využitelné pro skupiny uváděné výše (6 až 8 a 21.30 až 24.00 hodin).

Pokud někdo výše vypsané hodiny sečte, zjistí, že nedošel k v úvodu uváděnému číslu 3141,5 hod. Je to proto, že do využitých hodin byl započten čas na úpravu ledové plochy, která je jeho součástí (před a během tréninků a zápasů jednotlivých kategorií, atd.). "Z uvedených dat vyplývá, že obsazenost Zimního stadionu ve Strakonicích je velmi slušná a pokud by zde byla ještě jedna ledová plocha, která by mohla být multifunkční, nebál bych se o její zaplnění," dodává Martin Walter. podle něj jde o možnost rozšíření tréninkových jednotek, více hodin bruslení pro veřejnost a další zájemce z řad hobby hokejistů.