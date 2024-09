Mít pro své dítě osobního učitele, který má přehled o tom, co školák zvládá a kde má ještě nedostatky, a pravidelně s ním látku do školy procvičuje. To by chtěl asi každý z nás. Po takovém pomocníkovi pro své děti zatoužil i Peter Belan. Vystudovaný učitel, který se věnoval informatice a založil na Slovensku Institut jazyků a vzdělávání, si takového „doučovatele“ naprogramoval pro své syny.

Postupem času z domácí pomůcky vznikla inteligentní učební aplikace SmartBooks. A protože se na slovenských školách více než osvědčila, začíná ji se svým týmem nabízet k využití také základním školám v České republice. Jedny z prvních škol, které se na novou výukovou platformu připravují, jsou na Strakonicku. Více nám o svém projektu řekl sám Peter Belan.

close info Zdroj: Se souhlasem Petera Belana zoom_in Peter Belan.

SmartBooks jste původně vymyslel jako pomůcku pro své syny. Jak vznikla prvotní myšlenka?

Pokaždé, když jsem se našich dětí ptal, zda se učily, odpověděly, že ano. Ale když jsem je zkoušel, zjistil jsem, že neví téměř nic. Když jsem chtěl nějaké výsledky, musel jsem se učit s nimi. Zlom nastal v době, kdy syn přišel s pětkou z anglických nepravidelných sloves. Došlo mi, že chyba nebude v dětech, ale v systému. Měli se naučit 82 sloves, ke každému tři tvary… Začal jsem přemýšlet, jak mu pomoci.

Co jste jako rodič vymyslel?

Pointa je v tom, že jsem vystudoval učitelství matematiky, fyziky a informatiky a inteligentním systémům jsem se věnoval pro Škodovku v Mladé Boleslavi a Volkswagen v Bratislavě. Když jsme pak s manželkou založili Institut jazykového vzdělávání, vymyslel jsem program, díky kterému by se lépe učila slovíčka. Zkusil jsem podobný inteligentní nástroj vytvořit i pro našeho syna. Po hodině a čtvrt učení s prvním inteligentním nástrojem uměl všechna nepravidelná slovesa. Když pak přišel za dva dny domů s jedničkou a s tím, že písemku napsal nejlépe ze třídy, byl jsem trochu v šoku, ale pochopil jsem, že by takový systém učení šel aplikovat vlastně na všechny předměty.

A to už byly první základy pro SmartBooks…

S pomocí 120 odborníků jsme čtyři roky pracovali na tom, abychom dali dohromady platformu, která zahrnuje 18 učebních předmětů, a mohli ji nabídnout jak školám, tak jednotlivcům. Na slovenských školách jsme SmartBooks úspěšně vyzkoušeli a žáci i učitelé ho tam už běžně používají. Aktuálně SmartBooks nabízíme také v České republice, kde jsme ho v předchozím školním roce na několika základních školách testovali a nyní už na školách rovněž funguje.

V čem je podstata platformy, co dovede?

Napodobuje práci učitele. Dokáže dítě vyzkoušet ze všeho, co by mělo z dané látky umět a pokud zjistí, že něco neví, hned mu dané téma vysvětlí a po čase ho znovu přezkouší. Tento systém se opakuje, dokud žák neovládá všechny vědomosti, které potřebuje znát. SmartBooks je chytrý a dětem nedává stále dokola úlohy, které postupně vyřeší automaticky, ale obměňuje je tak, aby u nich žák musel neustále přemýšlet. Vhodný je naprosto pro všechny. Jak pro talentované žáky, tak pro ty, kterým učení moc nejde a potřebují individuální přístup.

Jaké učivo aplikace zvládá?

Máme zpracované kompletní učivo pro 1. a 2. stupeň základních škol v České a Slovenské republice včetně předškolního vzdělávání. Platforma obsahuje stručnou učebnici, která žákům stačí na to, aby se naučili ovládat danou látku, a inteligentní cvičebnici. Ta žáka vyzkouší a úlohy mu dává tak dlouho, dokud neprokáže, že látku skutečně ovládá.

Jaké byly první reakce učitelů na podobný sytém vzdělávání?

Byl tam zajímavý moment, kdy mi učitelé říkali, že když dáme dětem SmartBooks, nebudou se umět učit z knih, že pro ně bude těžké dostat se na vysoké školy, protože nebudou znát teorii. Ale výsledek byl přesně opačný. Syn Pavel dělal přijímačky na Masarykovu univerzitu v Brně a skončil na prvním místě. Byly to i testy všeobecných předpokladů, společné pro osm fakult. V tom roce je absolvovalo 14 982 uchazečů.

Jednotlivé školy se mohou rozhodnout, zda budou platformu využívat. Ale mohou si ji případně předplatit i sami rodiče, pokud by měli zájem?

My aktuálně na školách SmartBooks přestavujeme a je na nich, zda se pro něj rozhodnou. Zatím se v devadesáti procentech líbí. Na Slovensku je několik tisíc škol a prakticky polovina z nich ho používá. Mluvíme o základních školách, ale pracujeme už i na učivu pro střední školy. Pokud škola platformu nepoužívá a rodič by ji přesto sám chtěl, může si ji zaplatit sám, ale přes školu je to mnohem výhodnější.

Mám jako rodič v takové aplikaci přehled o tom, co se mé dítě naučilo, mohu si ho nějak zkontrolovat?

Přehled máte dokonalý. Víte úplně všechno. Co se dítě učilo, jak mu to šlo, jakou udělalo chybu, kdy si udělalo přestávku… Přístup do SmartBooks je pro rodiče automaticky zdarma a rodič dostává bezplatně i pravidelné statistiky e-mailem.

Jaké je podle vás ideální využívání této platformy ve školách?

Úplně ideální je využívat SmartBooks jako pomůcku při učení. To znamená, že výklad učiva probíhá ve škole zcela běžně, ale díky SmarkBooks mají žáci k dispozici navíc stručnou učebnici a inteligentní cvičebnici. Něco opisovat, dělat si poznámky, to už je v dnešní době promarněný čas. Lepší je projít s dětmi konkrétní úlohy a aktivně je s nimi individuálně procvičit. To zajistí právě chytrá cvičebnice, kterou mohou žáci využít sami doma i ve škole nebo na základě zadání od učitele. Jakmile začnou děti pracovat ve SmartBooks systematicky, první výsledky se dostaví téměř okamžitě.

Pokud by se chtěl někdo s aplikací SmartBooks více seznámit, případně si ho vyzkoušet, má šanci?

Všechny potřebné informace najdou rodiče a učitelé na www.smartbooks.cz. Školám přijdeme SmartBooks představit rádi i osobně a zajistíme i zaškolení pedagogů. Věříme, že i pro české pedagogy a žáky bude SmartBooks nenahraditelnou učební pomůckou.