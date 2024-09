„Přijde mi to tak správné. Také jsem byl zatopený, nebylo to moc, ale vím, co je to starostí. Proto jsem přišel s nápadem, že by se mohly peníze, které by padly na ohňostroj, v letošním roce věnovat obětem záplav. A vedení města souhlasilo,“ vysvětlil Josef Tříska. Kam konkrétně finanční pomoc poputuje, není zatím jasné. „Už máme pár možností, ale jasno v tomto ještě není,“ dodává organizátor strakonické poutě.

Lidé se ale mohou jako každý rok těšit na atrakce v areálu pod Hvězdou a desítky stánků v přilehlém okolí. Oficiálně zahájení největší jihočeské poutě připadá na sobotu 28. září a lidé si ji mohou užívat až do neděle.

Kolotoče se ale budou točit už od úterý, kdy se na nich vystřídají v dopoledních hodinách děti ze školek a také lidé s handicapem. „To je už taková tradice, kterou jsem zavedl před mnoha lety. Jezdí nám sem školky nejen ze Strakonic a mezi zdravotně postiženými mám za ta léta už mnoho kamarádů a vím, jak moc se těší, až se zase svezou,“ uvedl Josef Tříska.

Lunapark pod Hvězdou bude v sobotu otevřený od 10 do 22 hodin v neděli pak od 9 do 20 hodin. „Lidé se mohou těšit na desítky atrakcí. Některé, jako například Ruské kolo, k nám dorazilo až ze zahraničí,“ láká na Václavskou pouť ve Strakonicích, která je podle něj v současné době největší na jihu i západě Čech,“ Josef Tříska. Na závěr doplňuje, že letošní zrušení ohňostroje neznamená, že by byla Václavská pouť automaticky bez ohňostroje i v následujících letech.