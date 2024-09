Desky se jmény padlých budou umístěné na třech bočních stranách pomníku, který právě prochází rekonstrukcí. „Práce na rekonstrukci pomníku u kostela sv. Václava pokračují dle harmonogramu. Počáteční plán s deskami nepočítal, protože se do začátku prací nepodařilo nashromáždit všechna jména padlých, aktuálně už je ale seznam kompletní a nic nebrání jejich umístění,“ uvedla tisková mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková. Říjnové oslavy vzniku republiky se podle jejích slov uskuteční už u nově opraveného památníku.

S dohledáváním jmen padlých se začalo na popud bývalého senátora Josefa Kalbáče, který se již delší čas zasazoval o to, aby byla jména na pomník doplněna. „Za svůj politický život jsem navštívil v širokém okolí prakticky všechny obce. Každá vesnička, i ta sebemenší, pamětní desku se jmény svých padlých má. Jen ve Strakonicích chyběla, já to ve svých proslovech vždy připomínal, až se nakonec povedlo jména dohledat. Jsem za to velmi rád,“ zmínil emeritní senátor Josef Kalbáč.