Potvrzuje to mimo jiné zájem o roušky v místních lékárnách. Například lékárna na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. včera roušky neměla. Na dračku šly i v lékárně krajské nemocnice. „Lidé kupují roušky ve velkém, denně jich prodáme stovky. Kupují si je návštěvníci českobudějovické nemocnice,“ podotkla lékárnice.

Roušky včera nebyly k sehnání ani v lékárnách v českobudějovických ulicích U Černé věže nebo Na Sadech. Na Sadech očekávali na dnešek dodávku, ale jen omezeného počtu kusů. Náhlý zájem o roušky zaskočil totiž i distributory. Prodej se náhle během několika dnů mnohonásobně zvedl, a tak obvyklé zásoby byly rychle vyprodány a distributoři čekají na dodatečné dodávky.

Kvůli možnému onemocnění novým koronavirem, který se šíří z Číny do Evropy, lidé na jihu Čech nevyhledávají v těchto dnech zájezdy do nejlidnatější země světa. Andrea Řezníčková, tisková mluvčí z cestovní agentury Invia, oznámila, že z Budějovic do Číny momentálně zájezdy neevidují. „Ale všeobecně prodáváme v Budějovicích zájezdy do Číny spíše sporadicky, čili bych to ani nepřisuzovala ke koronaviru,“ hodnotila. „Naši zdejší klienti dávají přednost spíše tradičním dovolenkovým destinacím u moře,“ dodala.

Předseda představenstva Nemocnice České Budějovice Michal Šnorek popsal, jak je krajská nemocnice připravená na přijetí pacientů s podezřením na tento virus šířící se z Číny. „O pacienty s různými infekcemi či podezřením na ně se i bez mediální pozornosti staráme každý den,“ komentoval. Například v roce 2019 bylo podle něho jenom na infekčním oddělení českobudějovické nemocnice hospitalizováno přibližně dva tisíce pacientů.

„Pro podezření na onemocnění koronavirem 2019nCoV máme vypracovaný vnitřní postup, který upřesňuje jednotlivé kroky,“ doplnil Michal Šnorek. Při vysloveném podezření na onemocnění koronavirem 2019CoV se podle jeho slov pacient izoluje. Ošetřující personál používá příslušné ochranné prostředky a řídí se zavedenými postupy.

Koronavirus není podle Michala Šnorka považován za vysoce nebezpečnou nákazu, a tak se průběh hospitalizace pacientů, u kterých se prokáže, neliší od zavedených standardních postupů. „Pacient může být izolován na jakémkoliv pokoji nemocnice.“

Nákaza na jihu Čech zahrozila dvakrát

Nový koronavirus, který se rozšířil z Číny do Evropy, sledují v těchto dnech krajští hygienici. V pondělí večer oznámili, že v českobudějovické nemocnici je hospitalizovaný první podezřelý Číňan. Cestoval z Budapešti přes Bratislavu do Vídně, dále do Hallstattu a potom do jižních Čech. Testy u muže nákazu virem nepotvrdily, uvedla v pondělí v noci ředitelka krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová. Její kolegyně Gabriela Žampachová včera dopoledne popsala, že krajská hygiena ke včerejšímu odpoledni zaznamenala na jihu Čech dvě podezření na případ koronaviru u občanů čínské národnosti. „Ani jeden případ nebyl potvrzen,“ ujistila. První podezření na koronavirus oznámili hygienici v pátek 24. ledna.

Hygienická opatření podle Gabriely Žampachové zůstávají stejná. „Nejdůležitější je u podezřelých včasná izolace a klinické a laboratorní vyšetření,“ sdělila.