Jeden z mnoha artefaktů městyse Katovice už neexistuje. Pohltila ho minulost a zůstává pouze na dochovaných snímcích a v paměti lidí. Most přes potok Kolčava musel po 97 letech přestat sloužit.

Rekonstrukce mostu přes potok Kolčava v Katovicích. | Foto: Deník / Petr Škotko

Těžko by asi někdo spočítal, kolik po něm od roku 1925, kdy byl uveden do provozu, přešlo lidí, kolik povozů a aut přes něj přejelo… "Přežil i druhou cestovou válku. Je to takový zvláštní pocit, dívat se, jak mizí. Pamatuju se, jak jsme přes něj jako kluci přelézali po zábradlí nebo se pod ním koupali," vzpomíná jeden z místních obyvatel.