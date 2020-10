Do jihočeských nemocnic nastupuje stovka studentů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity (ZSF JU).

Do jihočeských nemocnic nastupuje od pondělí stovka studentů zdravotně sociální fakulty. Ilustrační foto. | Foto: Archiv USF JU

Děkanka fakulty Ivana Chloubová podle tiskového mluvčího univerzity Štěpána Kuděje s ohledem na aktuální situaci rozhodla přesunout nástupy studentů na odborné praxe na dřívější termín, než je v semestru obvyklé. „Obvyklý semestr začíná teoretickou výukou, ale v současné situaci je třeba co nejdřív vyslat do praxe ty studenty, kteří už mají takové odborné znalosti a dovednosti, že se mohou plně zapojit do ošetřovatelského týmu a jsou schopni zdravotníkům účinně pomáhat,“ vysvětlila děkanka.