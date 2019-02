Strakonice - Tým od Otavy prohrál finálovou sérii II. ligy s Prachaticemi 1:2 na zápasy.

Vladimír Havlík | Foto: Jan Škrle

Vše jim hrálo do karet, poslední krok však nezvládli udělat. Smutek a zklamání tak zavládly v mužstvu stolních tenistů ČZ Strakonice Elektrostav.

Tým od Otavy prohrál finálovou sérii II. ligy s Prachaticemi 1:2 na zápasy a vyšší soutěž si tedy zahraje soupeř. Přitom Strakoničtí vedli 1:0 a měli výhodu domácího prostředí. První utkání vyhráli 9:6, venku ale podlehli 5:9 a v rozhodujícím střetnutí v neděli 6. května doma pak 6:9.

Trenér Prachatic Jan Bauer zářil spokojeností. „Finále bylo naprosto vyrovnané, s nádherným štěstím pro nás," řekl bezprostředně poté, kdy Libín vyhrál rozhodující zápas.

Trenér ČZ Vladimír Havlík za klíčový moment série označil porážku venku. „Měli jsme zápas v Prachaticích rozehraný skvěle, avšak totálně jsme zklamali. Psychicky. Porazili jsme Zaunmüllera a domácím odstoupil Němec. To jsme měli dohrát do vítězného konce, tam se to lámalo," vylíčil kouč a přiblížil, proč odveta jeho týmu nevyšla: „Krahulec vedl se Šimoníkem 7:2 v pátém setu. Kdyby vyhrál, tak jsme vedli a myslím, že jsme to pak dotáhli, soupeř byl zaražený. A Jungvirt prohrál s mladým Bauerem – položili jsme se úplně."

Strakoničtí měli na play off dvě posily – Polanského a Sojku. Polanský už hrál první zápas a proto nemohl nastoupit. Jenže nepomohl ani Sojka, ten dostal oddílový trest v Lokomotivě Vršovice. „Sojka nám samozřejmě chyběl. I tak jsme měli šanci, za Prachatice musel hrát Bauer místo zraněného Němce. Třetí zápas byl ale takový… Zaunmüller se prostě nedá porazit dvakrát po sobě. Sehráli jsme i nešťastné zápasy, prostě se to nepovedlo," konstatoval Havlík.

Klíčovým momentem třetího vzájemného klání byl duel Calty s Kaštánkem – domácí hráč vedl 2:0 na sety a měl soupeře na lopatě. Jenže nakonec prohrál 2:3. „To byl asi zásadní moment. Kdyby David vyhrál, vedli jsme 7:6, takto jsme 6:7 prohrávali. Tady myslím, že se to úplně zlomilo. Přestal být aktivní, myslel si, že to už dohraje a Kaštánek začal tlačit. David byl pasivní, hrál jen odzadu, v rozhodujících momentech ty míče neuhrál a tou pasivitou si to prohrál," přiblížil strakonický lodivod.

Co k tomuto souboji uvedl prachatický kouč Jan Bauer? „Kaštánek mě absolutně poslechl na příjmu a vycházelo mu to." Chléb se podle něj lámal v tom, že neprohrál Zaunmüller. „To bylo důležité. Částečně se chytil Šimoník, udělal dva body, což je nádhera."

A když souboj s Kaštánkem nezvládl ani Jiří Šulc, který v pátém setu vedl 10:6, bylo rozhodnuto o celkovém vítězství Prachatic ve finálové sérii.