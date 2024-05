V areálu bývalého autobusového nádraží jsou dokončené demoliční práce. „Od léta, by se měla rozjet výstavba nového nákupního centra. Právě probíhá výběrové řízení na generálního dodavatele stavby. Retail park by se měl začít stavět v červenci, nejpozději v srpnu. Koncem léta, začátek podzimu už bychom rádi otevřeli, aby lidé mohli v nových obchodech nakupovat už před zahájením školního roku,“ uvedl Pavel Huml.

Podle jeho slov by Strakoničí měli v nákupní zóně najít jen to nejlepší. „Nové obchody už jsou obsazené. Lidé tu najdou nejmodernější fast food McDonald’s, hypermarket Albert, lékárnu i prodejnu elektro zboří a oděvů. Samozřejmostí je velké komfortní parkoviště s nadstandardně velkými parkovacími místy, a to jak šířkou, tak i délkou,“ popisuje novou nákupní zónu ve Strakonicích Pavel Huml.

I když si někteří obyvatelé Strakonic myslí, že obchodů je ve městě více než dost, vítají, že zmizela jedna ze strakonických ostud, kterou nevyužívané nádraží bylo. „Když někdo přijel do Strakonic autobusem nebo vlakem, praštilo ho chátrající nástupiště hned do očí. Pokud tu místo toho bude opravená nákupní zóna s trochu zeleně, určitě to bude vypadat důstojněji,“ připustil Zdeněk Hajný ze Strakonic.

Bývalé autobusové nádraží ve Strakonicích přestalo fungovat v roce 2018, nahradil ho moderní přestupní terminál a jeho vlastník, ČSAD STTRANS, musel řešit budoucnost starého nádraží. Na konci roku 2021 se objevila informace o prodeji firmě Retail Strakonice, s.r.o., která tady stojí za novou obchodní zónou.