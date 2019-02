Strakonice - Mít pod stromečkem psa je přání mnoha dětí. Co by měli rodiče zvážit, než se k takovém rozhodnutí přikloní? „Například to, zda štěně není jen chvilková záležitost," říká vedoucí strakonického psího útulku Alexandra Auterská.

Alexandra Auterská. | Foto: DENÍK/Lucie Kotrbová

Pes bývá častým vánočním dárkem. Co by měli ti, kteří o pořízení pejska svým dětem uvažují, zvážit?

Pes jako vánoční dárek už poslední dobou není tak častý. Naštěstí. Někteří rodiče udělají pro svoje děti, co jim na očích vidí, a nebo, aby od nich měli pokoj, když na ně nemají moc času.

Je nutné zvážit, jak staré je dítě, jestli se může o psa starat samo, rozumí se venčení a hlavně to ranní, krmení a tak dále.

Pak je třeba si rozmyslet, jestli štěně není jen chvilková záležitost.

Jakou roli v těchto případech hraje výběr plemene?

Výběr plemene je dost důležitý. Je třeba vzít v úvahu bytové podmínky, finanční zabezpečení, kolik má rodina nebo dítě volného času na venčení, jestli chtějí psa nebo fenu a také hraje roli srst a její náročnost na údržbu.

Jaká plemena jsou, řekněme, naprosto nevhodná pro chovatele – amatéry a děti?

Pro chovatele amatéry a děti bych byla opatrná s velkými plemeny typu bull, ridgeback, bígl, který rád utíká, ale i tolik oblíbený labradorský retrívr. Tento pes má obrovskou sílu a pokud nemá výcvik, je to nezvladatelná dělová koule.

A co věk, je vhodnější štěně, nebo je lepší si například osvojit dospělého psa?

Štěně má výhodu, můžete vidět jeho rodiče, vychováte si ho podle sebe, ale projdete fází loužiček, bobků, okousaného nábytku, sežraných bot a podobně. Pozorovat štěně při hraní je ale kolikrát zábavnější než televize.

U dospělého psa musíte opatrně zjišťovat jeho zvyky a zlozvyky, dospělý pes je většinou velmi vděčný za poskytnutý domov.

O tom, jak po svátcích vypadají psí útulky, bylo napsáno hodně. Jak to vypadalo po loňských Vánocích u vás?

O loňských Vánocích nebyl žádný extrémní nárůst.Teď se nám to pomalu přesouvá do jarních měsíců, a to hlavně u štěňat a starých a nemocných psů.

Co byste vzkázala těm, jejichž děti si psa od Ježíška přejí?

Je těžké nepodlehnout při pohledu na krásné chlupaté kuličky, ale dobře si to rozmyslete. Pes je závazek minimálně na deset a více let. Svůj volný čas a dovolenou musíte podřídit psovi. Jeho výživa není zadarmo, očkování nebo případná nemoc psa jsou zátěží pro rodinný rozpočet. Ale na druhou stranu, není nic hezčího, než když vás pes vítá po návratu z práce.