Není škola, kde by nyní ředitelé, učitelé a hlavně nepedagogičtí pracovníci neřešili slovo stávka.

Učitelská stávka. Ilustrační foto | Foto: Deník/Radek Cihla

Základní škola Dukelská ve Strakonicích patří mezi největší základní školy na jihu Čech. „Bavíme se o stávce denně, ale zatím nemám žádné zprávy a náznaky, že by do stávky někdo šel,“ uvedl ředitel školy Rudolf Prušák. Všichni pracovníci školy mají aktuální zprávy, rozhodnutí je ale na nich. „Hodně mých kolegů z jiných škol si myslí, že stávka není dobře připravena. Navíc se vzhledem ke snižování úvazků týká spíše středních škol,“ dodal Rudolf Prušák.

Mezi ně patří VOŠ a SPŠ Volyně. „Snižování tzv. PHMax na nás dopadá určitě tvrdě. Ale má dojít ještě ke schůzce mezi ministrem školství a dalšími politiky. Věřím, že padne dohoda a ke stávce nebude muset dojít,“ myslí si ředitel školy Jiří Homolka.

Střední odborná škola v Blatné je na rozhraní. „Protože na to mají naši učitelé ještě týden, čekám, až se vyjádří. Takže v tento okamžik opravdu nevím, zda se naše škola ke stávce připojí, nebo ne,“ řekl včera ředitel školy Pavel Kotrouš.

Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ve Volyně také čeká na postoj svých učitelů. Ředitelka Eva Klasová tudíž situaci komentovat nechce. Pokud by ale záměr ministerstva školství na snížení PHmax, mohlo by to pro školu mít vážné následky. „Nebyly by přímo likvidační, ale potíže by vznikly. Především pak u dělených předmětů a ve výuce jazyků,“ vysvětlila Eva Klasová.

Stávka se ale týká také mateřských škol. V MŠ Školní ve Strakonicích volí cestu, kdy se stávky nezúčastní, ale podpoří ji. Ředitelka Zdeňka Havlíková i ví jakou formou. „Napíšeme rodičům dopis, ve kterém vyjádříme se stávkou souhlas, ale i sdělení, že školka bude dál fungovat jako nyní. Dopis bude vyvěšen ve školce,“ doplnila ředitelka. V MŠ Školní pracuje v současné době včetně účetní osm nepedagogických pracovníků.

Stejný model použijí v Katovicích. Podle zástupkyně ředitele Olgy Himmerové dá školka rodičům vědět, že stávku podporuje, ale nezúčastní se jí. Stejně jako ZŠ Katovice.