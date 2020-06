„Stavba začala letos na jaře. Předpokládáme, že pro děti bude školka otevřena ve školním roce 2021 až 2022.“

Maximální počet je 20 dětí ve věku od dvou do tří let. Děti v tomto věku zatím navštěvuji MŠ Smetanova, do které chodí celkově přes 150 dětí. „Dvouletých dětí letos přišlo k zápisu přes dvacet,“ uvedla zástupkyně ředitelky MŠ Štěpánka Kašová.

Celkové náklady na výstavbu jsou 16 293 000 korun, 14 300 000 korun hradí Evropská unie. Podle Lenky Handšuhové je šance na snížení nákladů přibližně o milion korun. „Ještě nás čekají dvě výběrová řízení na vnitřní vybavení školky,“ vysvětlila.

Projekt na výstavbu školky pochází z roku 2018.