ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Plošný zákaz návštěv v nemocnicích neplatí pro všechny, existují vyjmenované výjimky. „Především jde o těhotné ženy a nezletilé děti, ale také umírající či osoby s omezenou svéprávností. V rámci chřipkové epidemie často řešíme podobné situace, kdy nemocnice zakazují návštěvy stejně jako nyní, kdy jsou pravidla ještě přísnější,“ upřesnila.

Mimořádná opatření vlády i hygieniků schvaluje. „Snižují rizika a chrání ohroženější skupiny obyvatel. Problém však přichází ve chvíli, kdy odpovědné osoby zaměňují termíny, základní pojmy a neznají legislativu spojenou s danou problematikou,“ podotýká. Velký rozdíl je totiž v pojmech osoba blízká, zákonný zástupce a návštěva.

PLATÍ VÝJIMKY

Zákaz návštěv vyhlášený plošně pro nemocnice platící od středy 10. března je podle Ágnes Němečkové v pořádku. „Je třeba chránit nejen ohrožené pacienty, ale také zdravotnický personál, který je v této situaci nejvíce potřeba,“ vysvětlila. Současně však platí i několik výjimek, které premiér Andrej Babiš i ministr Adam Vojtěch konkrétně uvedli. „Týkají se nezletilých dětí, rodiček, pacientů s omezenou svéprávností a osob v terminální fázi onemocnění,“ vyjmenovala. Zde je důležité si uvědomit, že rodič není návštěva, ale zákonný zástupce.

NEDODRŽUJÍ PRAVIDLA

Věřila, že nemocnice toto upřesnění budou respektovat a nebude docházet k porušování práv pacientů – traumatizaci dětí, zneklidňování rodiček a umírajících. „Našlo se však nemálo zdravotních zařízení, která vyjmenované skupiny ignorují či otevřeně hlásají, že se jimi nebudou řídit. Obracejí se na nás matky, které více jak týden neviděly své děti. Volají i dospělí, že jim v nemocnicích umírají opuštění blízcí a v neposlední řadě i otcové, které nepřipustili k porodu,“ popsala zkušenosti z posledních dní.

PODLOŽENO LEGISLATIVOU

Podle zákona má však dítě právo na nepřetržitý kontakt se zákonným zástupcem (§28 č. 372/2011 Sb.) a že oba zákonní zástupci mají stejná práva a povinnosti vůči dítěti (§ 865 č. 89/2012 Sb.). „Omezit přístup jednoho zákonného zástupce na základě přítomnosti druhého zákonného zástupce také nelze. Stále platí právo rodiče a dítěte na bezprostřední a nepřetržitý kontakt, které je zakotveno v Listině základních práv a svobod a také to, že rodiče lze od dítěte oddělit pouze na základě rozhodnutí soudu vyjma případů, kdy je podezření na závažné týrání dítěte a i tam musí být okamžitě po zjištění podán návrh na soudní rozhodnutí,“ osvětlila.

NĚKOLIK DOPORUČENÍ

Podle Ágnes je nyní důležité vyhýbat se vyhroceným situacím a konfliktům. „Stačí jednat v klidu a slušně argumentovat. Nařízením vlády i vyjmenovanými výjimkami by se měly řídit všechny nemocnice. Lidé by neměli opouštět své blízké, pokud do těchto skupin spadají,“ naznačila. Nemocnice nemůže odepřít péči rodící ženě ani nezletilému dítěti, pokud jde o akutní stav. „Také v těchto případech může dojít k mnoha vyhroceným situacím, a proto doporučuji, aby si lidé při jednání s lékaři a právníky nemocnic pořizovali zvukové nahrávky,“ doporučila možné řešení.

NEJLEPŠÍ DŮKAZ

Nahrávat osoby ve výkonu povolání bez jeho vědomí a souhlasu je totiž možné v případech, kdy může jít o ochranu práv slabší strany (§ 88 č. 89/2012 Sb.). „V případě, když by došlo ke konfliktu, se totiž velmi těžko dokazuje, kdo ho vyvolal. Za těchto okolností je pořízená nahrávka nejlepší důkazní materiál,“ upozornila Ágnes Němečková.

RESPEKTUJTE OKOLÍ

Lidé by si měli uvědomit, že je důležité respektovat zároveň práva ostatní a neohrožovat je. „Pokud se necítíte naprosto zdrávi, máte podezření, že jste se setkali s někým, kdo by mohl být nakažený koronavirem, nebo trpíte příznaky jakýchkoliv onemocnění, která jsou přenosná na okolí, prosím netrvejte na své přítomnosti v nemocnici. Doprovodem lze v režimu krátkodobého pověření výkonem činnosti zákonného zástupce pověřit jakoukoliv dítěti blízkou osobu. Dále se prosím nebraňte, pokud po vás zdravotníci požadují podstoupení preventivních opatření jako je měření teploty, sdělení cestovatelské anamnézy, použití ochranných prostředků a hygienických pomůcek a podobně. Taková opatření jsou nyní plně legitimní,“ shrnula závěrem.