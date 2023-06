Petr Prskavec dokončil v roce 1996 VŠ a hned poté nastoupil na útvar do Strakonic. Zde prošel řadou funkcí - velitel čety, zástupce velitele protiletadlové raketové baterie, důstojník bojové přípravy, zástupce velitele oddílu, velitel 251 protiletadlového oddílu. Následně v roce 2015 přestoupil do Prahy na funkci velitele Hradní stráže. Do zálohy odešel v roce 2018. Doposud pracuje na pozici stavbyvedoucího u stavební firmy BAK a.s.