„Aby nikdo nemusel na očkování dlouho čekat, rozhodla se strakonická nemocnice posílit dobu i dny, kdy bude očkovat,“ vysvětlil náměstek pro řízení kvality péče MUDr. Michal Pelíšek.

Očkovací centrum nad lékárnou v areálu nemocnice bude v provozu od soboty 4. prosince do neděle 12. prosince každý den od 7.30 do 20.30 hodin. Očkovaní budou pouze registrovaní zájemci. „K dispozici máme vakcíny Pfizer, Moderna a Janssen,“ dodal lékař.

Opět bude umožněno očkování i neregistrovaným zájemcům o vakcínu. "Ti mohou na první, druhou i posilující dávku vakcíny Pfizer přijít od pondělí 6. prosince do pátku 10. prosince každý den od 15 do 20 hodin," řekla referentka nemocnice Kateřina Koželuhová. Neregistrovaní zájemci nepůjdou do Očka nad lékárnou, ale do pavilonu operačních oborů. Tam se bude očkovat na neurologické a diabetologické ambulanci.