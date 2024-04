Jak správně vysazovat stromy a pečovat o dřeviny v obcích. Takové bylo téma celodenního semináře, na který přijeli v úterý 16. dubna 2024 zástupci obcí z Jihočeského kraje do Drahonic na Strakonicku. Odborníci tu pro ně měli připravené nejen přednášky, ale zásady správné výsadby stromů mohli vidět na vlastní oči při odpolední praktické ukázce.

Na Jihočeský seminář ke dni Země se sjelo okolo stovky lidí. „Přibližně osmdesát procent byli starostové z menších obcí. Ale přijeli například i kolegové z Českého Krumlova, Vodňan a Prachatic,“ uvedl za pořadatele vedoucí Odboru životního prostředí Města Strakonice Jaroslav Brůžek.

Konání semináře má své opodstatnění. „Chceme, aby starostové, popřípadě zastupitelé malých obcí, kteří se této problematice věnují, měli v tomto směru nějakou průpravu. V teoretické částí semináře se mohli mimo jiné dozvědět, jak správně vybírat stromy na výsadbu, jak je sázet, ale také například to, jaké jsou dotační programy na obnovu dřevin," zmínil Jaroslav Brůžek. Dodal, že od 90. let začala zvýšená péče o zeleň, ale pro malé obce, takzvané jedničky, nikdo podobnou akci nepřipravil. Většinou jim nezbývalo nic jiného, než péči vložit do rukou odborné firmy, na kterou se musejí spolehnout.

Dopolední sérii přednášek doplnily odpoledne praktické ukázky výsadby alejových stromů a výsadby ovocného vysokokmenného stromu. „V obcích se pořádají různé společenské akce, při kterých se stromy sázejí, chtěli jsme, aby měli starostové základní proškolení a vyvarovali se nebezpečí, která mohou později vznikat. Například, aby strom nezahynul nebo se nepoškodil,“ poukázal na praxi Jaroslav Brůžek. Informace dostali zástupci obcí z úst odborníků převážně ze Strakonicka.

Akce byla pilotním projektem Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, jejímž členem je mimo jiné i město Strakonice. Podobným školením by postupně měli projít zástupci malých obcí po celé České republice.