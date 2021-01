O závažnosti zákroku svědčí fakt, že je hospitalizován již od pondělí 18. ledna, o čemž hned druhý den naši redakci informoval.

V současné chvíli už je jeho zdravotní stav stabilizovaný a v pátek 29. ledna by měl přejít do domácího léčení. Kdy se vrátí do svého křesla na strakonické radnici ale zatím jasné není. „Moc dlouho jsem zanedbával potíže, které jsem měl. Není divu, že jsem skončil v nemocnici,“ řekl Břetislav Hrdlička.

Strakonickému deníku poskytl exkluzivní rozhovor nejen o svém zdravotním stavu, ale také o situaci v nemocnici. „Dostalo se mi varovaní, že člověk musí myslet také na sebe. Že není nesmrtelný,“ dodal Břetislav Hrdlička.

Celý rozhovor si můžete přečíst v pátek 29. ledna.