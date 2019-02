Starosta Josef Blatský odmítl pokračovat v této funkci jako neuvolněný. „Kdo tuhle práci někdy dělal ví, že ji při zaměstnání vykonávat zodpovědně. Když zastupitelé hned na listopadovém jednání vznesli návrh na zrušení funkce uvolněného starosty, skončil jsem,“ řekl Josef Blatský.



V sedmičlenném zastupitelstvu se zdržel hlasování, ze šesti členů byli tehdy pro zrušení tři. „Byla to podpásovka, tak jsem to vzdal a dal jsem svůj hlas těm, kteří byli pro zrušení,“ dodal.



Podle něj s tímto návrhem za dvěma zastupitely přišla tehdejší místostarostka Markéta Vojtová. Ta ale toto tvrzení odmítá. „Oslovila jsem pět zastupitelů s tím, že tento návrh padne, ať se sami rozhodnout. Pana Blatského ne, protože ten o mém názoru věděl už od voleb. Pan Blatský byl neuvolněný starosta tři roky a rozdělení práce na obci fungovalo,“ řekla současná neuvolněná starostka Markéta Vojtová. Odmítá také spekulace o tom, že by její názor závisel na výši platu.



Josef Blatský byl neuvolněným starostou od voleb 2014 do léta 2017.

Peníze

Uvolněný starosta v Chrášťovicích bral kolem 27 000 korun čistého, plat neuvolněného je přibližně 15 000 korun čistého měsíčně.