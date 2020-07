Dřevěná chatka, jež se skrývá uprostřed lesoparku nad městem, stojí pár desítek metrů od studánky se zázračnou vodou, která dala návrší jméno.

„Knihovna je jedním z výsledků naší činnosti,“ vysvětlila zakládající členka a předsedkyně Spolku Stifterův park Lenka Hůlková. „Napadlo nás to, když jsme řešili, co se zchátralou a v křoví zarostlou dřevěnou chatkou, do které zatékalo a už dlouho se o ni nikdo nestaral. Dřív to byla umělá nora, kterou využívali myslivci. O to, že to je knihovna, si řeklo samo místo.“

Chatka patří městu, které ji spolku zapůjčilo, a jeho členové ji opravili, natřeli a dali jí novou střechu. „Vyčistili jsme i celý plácek, bylo tam staré pletivo a další nepořádek. Darem jsme pak získali houpací křeslo a další vybavení, samozřejmě i knihy.“

V domečku bývají i hračky a výtvarné potřeby pro děti, spolek je tam, s uvolněním opatření proti koronaviru, zase postupně doplní. „Hornoplánští si do knihovny chodí nejen číst, ale pořádají tam i pikniky, chodí tam na procházky,“ dodává Lenka Hůlková s tím, že to není jediná venkovní knihovna ve městě. „Druhá je na zápraží našeho Rodného domku Adalberta Stiftera.“

Stifterův park Lesopark se rozkládá na ploše pěti hektarů na návrší Dobrá voda nad Horní Planou. Otevřen byl v srpnu 1884, v roce 1906 tu byl odhalen pomník šumavského spisovatele Adalberta Stiftera (1805–68). Za minulého režimu park chátral a do jeho obnovy se pustil, před téměř dvaceti lety, spolek Stifterův park (tehdy ještě pod názvem Spolek pro obnovu a rozvoj Stifterova parku na Dobré Vodě), který o toto oblíbené výletní místo dodnes pečuje. V parku je i pramen léčivé vody, podle níž byl kopec pojmenován, a vévodí mu zděná barokní kaple Panny Marie Bolestné, která se začala stavět v roce 1777 na místě menší dřevěné stavby.