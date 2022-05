Jak postoupily úpravy objektů pro uprchlíky, především pak zmíněné školy?

V tuto chvíli je první část téměř před samotným dokončením. Kuchyně jsou zcela hotové, kompletují se sociální zařízení a před osazením jsou toalety. V případě, že by bylo nutné ubytovat příchozí, bylo by to již možné. Počítá se, že do zbývajících prostor se budou moci uprchlíci ubytovat zhruba ve druhé polovině května.

Už nějací uprchlíci z dané kvóty přišli a pokud ano, kde jsou ubytovaní?

Samozřejmě, že přišli, ale je to v řádu jednotek osob, které jsou ubytované na ubytovně Palermo, v DPS jak v Rybniční, tak v Jezerní ulici a v azylovém domě. Aktuální počet ubytovaných Ukrajinců ve Strakonicích v budovách v majetku města je kolem 40 osob. Velkou výhodou je, že mnozí si již našli své vlastní ubytování. Takže opouštějí městem zajištěné ubytovací kapacity a tím uvolňují místa nově příchozím.

Máte zprávy, kdy dorazí ostatní uprchlíci a zda vůbec dorazí?

Takové zprávy neexistují a ani se nadají predikovat. Naopak podle statistik počty příchozích do ČR aktuálně spíše klesají. Ovšem nastává další problém, a to je reubytování současných osob například v hotelích ve velkých městech, kterým začíná sezona a musí vypovědět smlouvy. Pro tyto již ubytované osoby se bude hledat náhradní varianta ubytování. Strakonice prozatím osloveny nebyly. Pokud by i taková situace náhle nastala, jsme okamžitě schopni bez využití upravovaných objektů ubytovat ihned 48 lidí. Zbývající kapacity budou k dispozici v příštím týdnu, a jak jsem již zmínila ve druhé polovině května.

Stále platí původní kvóta 307 uprchlíků?

Ano, žádná změna nenastala.