Na cyklovýletě s policií. Nechyběla kontrola výbavy, přileb a test na drogy

Každoročně se policisté vydávají do škol, aby děti poučili o tom, jak se správně chovat na silnici. Co si malí školáci zapamatovali? To si policisté ověřili v pátek 7. června 2024, kdy si žáky třetí třídy ZŠ Povážská ve Strakonicích vyzkoušeli přímo v terénu, na cyklistickém výletu.

Kontrola mladých cyklistů ze ZŠ Povážská Strakonice se konala v rámci celorepublikového projektu Na kole jen s přilbou. | Foto: Deník/Klára Alešová