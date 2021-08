Jak uvedl hlavní mostmistr Správy a údržby Jihočeského kraje Václav Škopek, v současné době je na řetězovém mostě z Podolska za obcí Stádlec realizována celková oprava protikorozní ochrany. „Ta se týká všech ocelových částí. Především zábradlí, řetězů, táhel, dráhy revizní lávky a kotev řetězů v kotevních blocích. Předmětem prací je také promazání kluzných ložisek v hlavách pylonů včetně obnovy protikorozní ochrany,“ upřesnil Škopek.

Předání a převzetí staveniště vybranému zhotoviteli se dle mostmistra uskutečnilo 6. srpna a práce budou dokončeny, v případě vhodných klimatických podmínek, do 60 dnů od předání staveniště.

Stádlecký most byl postaven Vojtěchem Lannou podle návrhu Bedřicha Schnircha. Od roku 1848 do roku 1960 překlenoval Vltavu u Podolska na obchodní cestě z Bavorska do Haliče. Jeho existenci ohrozila stavba Orlické přehrady, proto byl rozebrán a přemístěn do údolí řeky Lužnice, kde funguje od roku 1975 do dnes. Stádlecký most je národní kulturní a technická památka. Jedná se o jediný dochovaný empírový řetězový most v České republice.

Řešení zahrnuje celkovou opravu poškozených míst, kde došlo k porušení povlaku až k podkladu v rozsahu dvou základních vrstev a následné vrchní vrstvy. „Na stávajícím nepoškozeném povlaku po odstranění nesoudržných vrstev a odpovídající přípravě povrchu bude provedena vrchní vrstva.

Při stanovení optimální skladby nátěrového systému byl osloven Státní výzkumný ústav ochrany materiálu se sídlem v Praze (SVÚOM),“ doplnil Škopek s tím, že SVÚOM se podílel již na návrhu protikorozní ochrany v době znovuobnovení mostu v letech 1971-1975.

Původní skladba nátěru z doby znovu postavení mostu ve Stádleci v roce 1975 byla: Základní nátěr suříkovou barvou 02002 v jedné vrstvě a fermežová barva 02013 ve dvou vrstvách.

„Na základě výsledku zkoumání SVÚOM byly doporučeno použití akrylátových nátěrových hmot ve skladbě dvakrát základ plus jednakrát vrch. Celková tloušťka 180 μm (mikrometrů) a příprava povrchu St 3,“ uzavřel Václav Škopek ze Správy a údržby silnic Jihočeského kraje.