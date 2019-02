Jižní Čechy - Už jen několik desítek hodin zbývá do volby nového českého prezidenta. Poslanci a senátoři se k ní v pátek sejdou ve starobylém Vladislavském sále Pražského hradu.

Václav Klaus a Jan Švejnar. | Foto: DENÍK

A jaké vyhlídky mají u jihočeských zákonodárců nositelé nejoblíbenějších českých křestních jmen Václav Klaus a Jan Švejnar?

Jednoznačnou podporu má Václav Klaus mezi senátory a poslanci ODS.

„Mám to rozhodnuté od té doby, co jsem Václava Klause navrhoval. Když jsem návrh podepsal, tak budu Klause volit. Nikdy mě nic jiného nenapadlo,“ prohlásil českobudějovický senátor Jiří Pospíšil.

Podobný názor má i další senátor za ODS Tomáš Jirsa. „Rozhodně volím Klause. Jsem klausovec, pro mě je to jasná volba,“ uvedl senátor a starosta Hluboké nad Vltavou a s úsměvem doporučil vsadit si na Klause, protože při této sázce podle Jirsy není možné prodělat.

Klause favorizuje i Jan Špika. „Klaus. Nemám s tím problém, sázím na ověřenou kvalitu. Švejnar je určitě odborník, nicméně nežil tady delší dobu a ten kontakt s českým prostředím není takový. Budu volit Václava Klause,“ uzavřel Špika.

Stejného názoru je i poslanec Jaroslav Klein z Besednice na Českokrumlovsku. „Budu ho volit nejenom proto, že náleží k ODS. Václav Klaus si vede velice dobře, osvědčil se na sto procent, což potvrdil mnohý provedený průzkum mezi lidmi. A proč měnit někoho, kdo je vyzkoušený? Proti Janu Švejnarovi nic nemám, ale myslím si, že by si Václav Klaus zasloužil jiného protikandidáta. Pro mě je volba zcela jednoznačná.“

Komunističtí poslanci pravděpodobně podpoří zpočátku Jana Švejnara, ale poslední slovo k jejich taktice řekne až jednání poslaneckého klubu a vedení strany.

„Máme jednání sedmého února. Ani jeden z kandidátů nesplňuje základní podmínky, které jsme si dali,“ upozornil poslanec a místopředseda sněmovny, předseda KSČM Vojtěch Filip z Českých Budějovic.

„Už jsem se několikrát vyjádřil, že je to jedna jedna,“ uvedl Filip k možnostem, že se přikloní na stranu Jana Švejnara nebo Václava Klause.

Komunisté chtějí dosáhnout toho, aby se volilo v pátek celkem třikrát. V posledním kole by pak pro nikoho nehlasovali a volitelé by se museli sejít ještě jednou. Nastalo by další vyjednávání a volba by se mohla týkat i jiných kandidátů než jen Klause nebo Švejnara.

Ve třetím kole v pátek by se však mohlo stát, že bude rovnou zvolen například Václav Klaus. „Riskujeme, že kandidát bude zvolen bez našich hlasů, ale musíme do toho politického rizika jít,“ řekl Deníku Filip a doplnil, že se cítí pověřen svými voliči, aby předložil vhodného kandidáta z českého prostředí.

Další českobudějovický poslanec za KSČM Petr Braný je pro to, aby ve hře zůstali oba kandidáti. „V prvním kole jsem připraven podpořit pana Švejnara a v dalších nikoho. Čtrnáct dnů tato země může bez nově zvoleného prezidenta žít,“ vyjádřil se Braný.

Švejnara jistě podpoří Vlasta Bohdalová. „Jsem za současné situace zastánkyní veřejné volby. Mohu už teď říci celému národu, že budu volit pana Švejnara,“ konstatovala poslankyně ČSSD.

Senátor Milan Štěch (ČSSD) je rozhodnutý pro Jana Švejnara. Je toho názoru, že Václav Klaus již nese určitou odpovědnost ze začátku 90. let, kdy byla privatizována velká řada podniků bez dostatečného právního rámce: „A takto vzniklé škody jsme zaplatili všichni v podobě sanace bank. Pan Klaus už nemá takovou schopnost scelovat politickou scénu. Na druhé straně pan Švejnar nebyl v minulosti přímo vtažen do politického dění a má prostor, aby byl nadstranickým prezidentem.“

Sociálně demokratický poslanec Vítězslav Jandák má rovněž jasno a svůj hlas dá spolu s dalšími stranickými kolegy Janu Švejnarovi.

Další jihočeský poslanec Michal Doktor (ODS) je připraven volit Václava Klause.

Prachatický starosta a poslanec za ODS Jan Bauer svým hlasem podpoří současného prezidenta Václava Klause. „Je to dobrý prezident. Není to jen servilní podpora. Přesto, že nemám žádné politické vzory, tak osobu Václava Klause dlouhodobě respektuji a podporuji,“ zdůvodnil včera svou volbu pro Deník Bauer.

Stejnou volbu má i poslanec Tom Zajíček (ODS) z Písku. „Není to proto, že bychom měli danou dohodu. V našem klubu jsme se tak shodli. Klausovi dám hlas proto, že jsem spokojen, jak se zhostil svojí funkce v předchozích pěti letech. O Janu Švejnarovi vůbec nic nevím, i když jsem využil více příležitostí, kdy hovořil jak v Senátu, tak třeba i v televizi. Vyjma ekonomických teorií, které nemohu posoudit, jsem se od něj nic konkrétního nedozvěděl,“ konstatoval Tom Zajíček.

Ve volbě prezidenta má naprosto jasno poslanec Karel Kratochvíle (ČSSD) z Písku: „V tom, že ode mne Václav Klaus hlas nedostane, nejsou jen osobní důvody. Myslím, že profesní a morální kvality Jana Švejnara jsou bezkonkurenční. A naše republika potřebuje změnu.“

Rozhodnut není senátor za Strakonicko a Písecko Josef Kalbáč (KDU–ČSL): „Vlastního kandidáta strana nemá, tak stále sleduji postoje Klause i Švejnara, protože oba jsou liberálové. Volají a píší mi lidé z volebního obvodu a chtějí, abych volil toho nebo onoho. Ale stále nemám jasno.“