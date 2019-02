Strakonice/Fotoanketa na aktuální téma

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Petr Przeczek

Štěpánka Havlíková, Čejetice: Nejspíše budu s přítelem v kulturáku v Čejeticích. Nějak se nám rozpadá parta, a tak už ani oslava Silvestra není, co bývala. Ale možná se plány ještě na poslední chvíli změní.

Bohumil Janáček, Cehnice: Na žádnou oslavu nejdu, budeme s manželkou, dětmi a jejich kamarády doma. Co máme děti nikam nechodíme. Ale nemrzí mě to, vynahradím si to jindy.

Jan Škoda, Strakonice: Jako každý rok budeme s rodiči a rodinnými přáteli doma. Ne že bych třeba neměl jiné nabídky a možnosti kam na Silvestra jít, ale je to u nás už taková tradice. Dodržuji ji rád.

Rudolf Klim, Strakonice: Plánuji, že oslavu nového roku strávím v kruhu rodinném. Bude to rodinná zábava s přípitkem o půlnoci. Jsem povoláním řidič, lidé jako já nejsou zvyklí moc pít.

Václav Černý, Strakonice: Dopoledne budu na Habeš jezdit závody – motokros. Je to s partou naše tradiční akce na poslední den v roce. Večer pak půjdeme přivítat nový rok do hospůdky.

Pavla Krejčová, Strakonice: Já slavím konec roku s přáteli už 26. prosince. To se nás sejde tak kolem třiceti. Tahle tradice trvá dobře 12 let. Na Silvestra jsem pak doma s manželem a dětmi.