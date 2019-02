Radkovice/ Most má špatné výztuže a zatéká do něj. Spravit by to letos měly čtyři miliony korun.

Most v Radkovicích. | Foto: DENÍK/Klára Alešová

Most v Radkovicích bude v průběhu června až srpna pro řidiče uzavřen. Čeká ho rekonstrukce za čtyři miliony korun.

„Na opravu mostu se chystáme delší čas. Je ve špatném stavu. Zatéká do něj a jsou tu i špatné výztuže. Na akci už máme vydané i stavební povolení,“ uvedla za Správu a údržbu silnic České Budějovice Alena Frdlíková.

„Most už v Radkovicích stojí asi osmdesát let a zatím vždy prošel jen drobnými opravami. Je dobře, že dojde na pořádnou rekonstrukci. Mimo jiné se dole u mostu točí voda a dochází tu k vymílání,“ uvedl Antonín Hlinka, starosta Úlehle, pod kterou Radkovice spadají. Problémy by prý podle něho neměly být ani s objížďkou. „Lidé se mají z Radkovic jak dostat, i když bude most uzavřený. Pár kilometrů navíc to sice bude, ale musíme to vydržet,“ dodal.

Během oprav čeká řidiče úplná uzavírka. Objížďka bude vedena z Radkovic směrem na Čestice, Doubravici u Volyně a Nihošovice a naopak. „Jezdím tudy, ale vadit mi to nebude. Myslím, že většina lidí to bere tak, že most je ve špatném stavu a musí se prostě udělat nový. Objíždět je kudy. Radkováci to vezmou Na Špic, lidé ze Záhorčic na Kraselov, a ti z Úlehle odbočí před Radkovicemi na Nihošovice,“ zmínila se Marie Nováková z Úlehle.

Náklady na celkovou rekonstrukci jsou 4 000 000 korun. Správa a údržba silnic zažádala i o peníze z EU. Další úpravy mostů jsou podle Aleny Frdlíkové připraveny i na příští rok. „Rekonstrukcí by měly projít mosty v Počátcích a Česticích,“ zmínila se.