pohled k sousedům/ Obyvatelé Horažďovic píší petice proti výstavbě nové čerpací stanice

Místo , kde by měla být v Horažďovicích postavena nová čerpací stanice. | Foto: Ludvík Pouza

Někteří obyvatelé města se pustili do boje proti plánované výstavbě nové čerpací stanice pohonných hmot, kterou chce na svém pozemku u křižovatky ulic Strakonická a Rybářská vybudovat horažďovická firma Autospol plus. Stavba se plánuje v městské čtvrti, která je podle starého územního plánu smíšenou zónou pro průmysl a bydlení.

„Své podnikatelské aktivity chceme rozšířit o provoz čerpací stanice pohonných hmot. K tomu chceme využít právě pozemku, který nám slouží jako parkoviště pro autobazar. V jeho místech plánujeme postavit stanici, která bude sloužit pro stáčení, skladování a prodej motorové nafty, benzinu natural a special,“ říká jednatel společnosti Autospol Horažďovice Jan Velek.

„Jsme úplně bezradní, protože čerpací stanice má vzniknout v těsném sousedství našeho domu a domu našich sousedů. Nestavěli jsme tu proto, abychom teď měli čerpací stanici pod okny. Dělit nás totiž bude jen několik metrů. Už nyní je v okolí silný provoz a teď by auta měla zajíždět až k našim domům, protože vjezd do stanice se plánuje právě z Rybářské ulice. S tím nemůžeme souhlasit,“ tvrdí tamní obyvatel a odpůrce výstavby Jiří Petržilka a dodává: „Obrátili jsme se na město, stavební odbor, paní starostku a další orgány s prosbou o pomoc. Určitě by ani oni nechtěli mít před okny benzinku. Zatím se ale nic neděje a úředníci dělají doslova mrtvé brouky.“

Sepsána byla i petice, kterou podepsala necelá stovka občanů. Ti všichni jsou proti výstavbě. Bojí se, že chystaná čerpací stanice zvýší provoz v jejich ulici, zvýší se hlučnost a zhorší se ovzduší. To ale firma odmítá. „V současné době je celá věc v územním řízení. Museli jsme k tomu doložit potřebnou dokumentaci, kde jsou samozřejmě i výsledky měření hlučnosti a další potřebné dokumenty,“ říká Velek.

„Na městě nám slíbili, že se naší věcí budou zabývat. Neviděl jsem o tom ale jediný zápis z rady nebo zastupitelstva, Bojím se, že boj prohrajeme. Vše nasvědčuje tomu, že o výstavbě stanice je už dávno rozhodnuto a ta řízení a odkládání řízení jsou jen formality, aby se neřeklo,“ shoduje se několik obyvatelů Rybářské ulice.

„Přiznávám, že nám záměr firmy skutečně zamotal hlavu. Lidi se bouří, píší petice. Zvážili jsme všechna pro a proti, ale město opravdu v tuto chvíli nemá jediný důvod, aby nedalo povolení ke stavbě. Všechna stanoviska dotčených orgánů jsou kladná. I územní plán to umožňuje. Přesto stále vedeme v této věci jednání a hledáme řešení, které by bylo přijatelné pro obě strany, “ slibuje starostka města Horažďovice Jindřiška Jůdová. Podobného názoru je i místostarosta Ladislav Lenský.

S tím se ale obyvatelé Rybářské ulice v Horažďovicích smířit nechtějí a vidí podle svých slov za celým jednáním jiné zájmy.