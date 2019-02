Osek - Do pěti let vyrostou první domky

Opuštěný objekt s rozsáhlými pozemky se má do pěti let změnit na místo určené k výstavbě nových domů. Stane se tak poté, co jej obec za 100 tisíc korun odkoupí od státu.

Prostranství a několik budov sloužily Domovu pro osoby se zdravotním postižením do doby, než byl vystavěn nový pavilon. „Obávali jsme se, aby z toho časem nebyly ruiny. Teď tu alespoň vzniknou parcely,“ říká Pavel Mrkvička z Oseka.

Obec plánuje celkovou rekonstrukci jedné z nevyužívaných budov typu okál. „A poté ji nabídnout k prodeji,“ říká starosta Miloslav Kinkor.

O osudu dalších domů, které kdysi sloužily jako sklady, není ještě jasno. Z přilehlých ploch pak vznikne několik stavebních parcel.

O objekt, který už nějaký čas chátral, nebyl zájem. „Vedení domova jej označilo jako nepotřebný majetek ve špatném stavu, nevhodně umístěný za rušnou silnicí, a pro jeho potřeby nevhodný. Údržba budov nebo jejich demolice by pro něj představovala finanční zátěž,“ informoval radní Jihočeského kraje Pavel Pavel.

Podle jeho informací byl tento majetek už od roku 2005 nabízen pro využití v rámci sociálních služeb Jihočeského kraje, ale vzhledem k umístění a stavu budov se nenašel žádný zájemce, který by ho využil. „Proto ho kraj za uvedenou cenu prodává obci, aby tak podpořil její rozvoj. Ta by měla zhruba do pěti let připravit lokalitu k nové výstavbě,“ doplňuje radní Pavel.

Příležitost ke stavění bude v Oseku ještě na dalších dvou místech. Nad Rohoznou a v území navazujícím na skupinu okálů. “Všecny tři lokality necháváme zapracovat do územního plánu. O nezájem stavebníků se nebojím. Na stole už mám několik žádostí o výstavbu,“ dodává starosta.