Nihošovice - Invalidní důchodce VladimírTichý (35) chce vyměnit dodávací poštu - volyňskou za čestickou. Jemu i dalším lidem vadí, že je do Volyně špatné autobusové spojení.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vít Šimánek

Invalidní důchodce Vladimír Tichý (35) chce vyměnit dodávací poštu – volyňskou za čestickou.

Důvod je jasný, do Volyně nejede žádný přímý autobusový spoj a Tichý musí na poštu pěšky. „Když beru důchod nebo mi přijde nějaký důležitý dopis a nejsem doma, musím druhý den šlapat do Volyně pěšky,“ řekl.

Tři kilometry zadem kolem školy v přírodě nebo přes Němětice. To už je ale šest kilometrů. Kdyby Nihošovičtí patřili doručováním do Čestic bylo by po problémech. „Oddychl bych si nejen já, ale i další a mnohem starší lidé. Stejně do Čestic jezdí většina z nich k doktorovi,“ dodal.

Česká pošta o změně dodávací pošty pro Nihošovice neuvažuje. „Řešitelné je ale všechno. Lidé mohou využít několik možností. Domluvit si opakované doručení zásilek, jejich ukládání na poště v Česticích nebo si nechat posílat důchod na účet. Pak nebudou závislí na dni, kdy ho pobírají,“ uvedl obchodní ředitel České pošty v Českých Budějovicích Zbyněk Hovorka.

Nihošovice leží mimo hlavní tah na Volyni, na odbočce na Čestice. Nejsou odříznuté od světa. Ale do Čestic je lepší spojení, než do Volyně. „Kdo chce do Volyně, musí dojet k zastávce u Němětic a přestoupit na další spoj do Volyně. V sedm hodin tam a v jedenáct nazpátek,“ řekl starosta Václav Lukáš.

Autobusovou linku z Vacova zrušila už před desítkami let tehdejší ČSAD Strakonice. „Nevyužíval ji téměř nikdo,“ řekl za ČSAD STTRANS Josef Michálek.

Nesnadné dopravní obslužnosti musela obec přizpůsobit i školní docházku. „Už v sedmdesátých letech začaly kvůli autobusovým linkám jezdit děti do čestické školy,“ dodal starosta Lukáš.

Poštu vozí do Nihošovic motorizovaní listonoši z Volyně. Pokud nejsou adresáti doma, najdou ve schránce výzvu k vyzvednutí zásilky na poště.

Jak jezdily autobusy do Nihošovic

Od roku 1932 jezdila přes Nihošovice linka Volyně – Vacov – Zdíkov. Tehdy ji provozovala bývalá správa pošt. Od roku 1945 převzala linku firma ČSAD. Do 70. let na ní udržovala už jen dva spoje, které ale byly v důsledku minimálního využívání zrušeny. V dnešní době existuje spoj z Nihošovic do Volyně s přestupem na rozcestí v Něměticích. ⋌Zdroj: Archiv ČSAD STTRANS