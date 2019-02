Strakonicko/ Od 1. ledna 2008 byl zrušen příspěvek na pohřeb 5000 korun. Na tuto dávku má nyní nárok jen rodina pečující o nezaopatřené dítě. Cena základního pohřbu se dnes pohybuje kolem 12 000 korun.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/ Petr Škotko

Starší lidé se k tomuto citlivému tématu většinou příliš vyjadřovat něchtěli. Přesto se nám se svým příběhem svěřila Marie Matějková žijící blízko Strakonic. „Před několika týdny mi zemřel manžel na infarkt. To víte, nejdřív na nějaké starosti s pohřbem vůbec nemyslíte. Já navíc nesleduji televizi ani noviny, takže o tom, že bylo pohřebné zrušeno, jsem vůbec nevěděla,“ uvedla.

„Ale s manželem jsme naštěstí mysleli tak trochu dopředu a posledních pár let si ukládali měsíčně nějaké peníze z důchodu stranou. Je to sice hrozné, spoříte si tak vlastně na svůj vlastní pohřeb, ale možná vám to dodá trochu klidu. Nechtěli jsme, aby naše děti, či ten druhý měl potom nějaké starosti,“ dodala.

Teď si myslí, že to byl dobrý nápad. Ale i tak ji částka za pohřeb trošku překvapila, platila něco přes 20 000 korun. „To víte, platíte květiny, smutečního řečníka, sál, hudbu a spoustu dalších věcí. To se vám nastřádá. Navíc, když nechcete jen úplně ten nejobyčejnější pohřeb,“ poznamenala Marie Matějková.

„Příspěvek bych určitě uvítala, ale co se dá dělat. Na pohřbu se nemůže šetřit. Poslední rozloučení s člověkem přece musí být důstojné. Takže vůbec nechápu, proč se stát snaží šetřit zrovna v téhle oblasti,“ doplnila.