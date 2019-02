STRAKONICKO - Za kým jít, když nám není dobře?

Lékárenskou pohotovost má o tomto víkendu lékárna U Červeného hroznu, Velké náměstí 222, Strakonice.

Zubní pohotovost ošetří pacienty v nezbytně nutném případě. Bude ji zajišťovat dnes do 16 hodin a o víkendu vždy od 8 do 11 hodin MUDr. Pelíšková, Dr. Hajného 22, Vodňany.

Krajská nemocnice v Č. Budějovicích má ve všední dny zubní pohotovost vždy od 16 do 22 hodin, o víkendu a svátcích pak od 8 do 18 hodin (telefonní číslo do ČB je CZ+420387878570Call ).

Ordinace lékařské služby první pomoci ve Strakonicích zahajuje v pracovních dnech v 18 a končí ve 22 hodin.

O sobotách, nedělích a svátcích je otevřena od 8 do 22 hodin.