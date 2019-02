Strakonice - Plány na zlepšení situace sice radnice v rukou má, ale spoléhá na dotace. Už vloni přitom se žádostí nebyla úspěšná.

Cyklisté si stěžují, že nemají v centru Strakonic kde zamknoutam své kolo. A to i v době, kdy město protíná řada cyklostezek a další jsou v plánu.

„Kolo si beru, jen když přesně vím, kam jedu. Abych ho měla vůbec k čemu zamknout,“ poznamenala Květa Stádecká ze Strakonic. Podobné zkušenosti má i Karel Polívka. Ten sice není přímo ze Strakonic, ale místní cyklostezky využívá poměrně často. „Líbí se mi třeba stanoviště, která vznikla při řece Otavě. Jedno z nich je i na Podskalí. Na druhé straně bych uvítal víc stojanů na kola i přímo ve Strakonicích,“ přiblížil svůj pohled na věc.

Projekt, který by situaci ohledně stání na kola řešil, má radnice v rukou dva roky. Podle něj by se vybraný druh stojanů mohl objevit na necelé dvacítce míst, nejčastěji u různých škol či sportovních a jiných zařízení převážně v centru města. To by mělo znamenat možná až tři stovky jednotlivých stání.

Už loni se pokoušelo město o získání dotace. Bez úpěchu. „Měli jsme více žádostí a dostali jsme peníze na hradní safari. Bylo to kolem půl milionu korun,“ vysvětlil tajemník městského úřadu Jan Tůma. Letos město podává žádost znovu. Jde o grant z akčního plánu programu rozvoje Jihočeského kraje – rozvoj infrastruktury podporující šetrnou turistiku.

„Půjde o ocelové konstrukce v barvě městského mobiliáře,“ přiblížil architekt města David Andrlík. Technické řešení má co nejvíce eliminovalo krádeže. Tomu by mělo pomoci například zamykání pomocí objímky přes rám kola.