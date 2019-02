STRAKONICE - Strakonické dětské centrum už pomohlo třem ženám v krizových situacích.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Klára Alešová

Dětské centrum Jihočeského kraje, sídlící v areálu strakonické nemocnice, se kromě dětí v krizových situacích začíná starat i o maminky v nouzi.

Jednou z prvních klientek byla i nezletilá dívka z dětského domova. „Jedno dítě už měla a druhé čekala. Letní režim domova ale nedovoloval řádně se o maminku postarat. S domovem jsme se proto dohodli, že bude v dětském centru,“ uvedla ředitelka zařízení Lenka Brožová. Tady se dívce mohli postarat také o její starší dítě v době předporodních vyšetření.

Matky jsou v centru většinou proto, že je tu umístěno jejich dítě po dobu, než se vyřeší nepříznivá situace v rodině a ony s ním nechtějí ztratit kontakt. „Sociální služby máme zaregistrované od července a už jsme přijímali tři maminky,“ řekla Brožová.

Zatím je v dětském centru pro takové případy k dispozici jediný pokoj. Během několika týdnů by se ale měla pobytová část začít dodělávat. „Pokud půjde vše dobře, mělo by být hotovo v prvním čtvrtletí roku 2008,“ poznamenala ředitelka. Vzniknout by měly čtyři pokoje se sociálním zařízením a společnou kuchyňkou.

„Naše služby mohou využít například sociálně slabé nebo nezletilé matky, které potřebují pomoci v zaškolení péče o dítě,“ uvedla Lenka Brožová. Ženám budou k dispozici odborné pracovnice, které dokáží poradit, jaký režim potřebuje malé dítě, jak správně kojit a poradí s všemi úkony kolem malého dítěte.

„Jedná se o základní informace v péči o kojence, které většinou maminky, které nemají doma dobré rodinné zázemí, nedostanou. Jak péče probíhá dál, už budou v terénu kontrolovat sociální pracovnice,“ upřesnila ředitelka.