České Budějovice – Celkem 239 milionů korun mělo letos připraveno Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na opravy vozovek v jižních Čechách.

Ilustrační snímek. | Foto: Foto Deník/ Petr Šimr

Největší počet akcí se uskuteční v srpnu a na počátku září. Řidiči musejí v následujících týdnech počítat s omezením dopravy na necelých třech desítkách míst.

Úplná uzavírka komunikace ve správě ŘSD se ale momentálně chystá jen jedna. „Poměrně velká uzavírka bude u obce Jilem v okrese Jindřichův Hradec, kde se propadl propustek. Teď je tam částečná uzavírka a zúžená vozovka,“ uvedl ředitel jihočeského pracoviště ŘSD Josef Pešl.

Řidiči dál asi nejvíce poznají opravy na silnici I/20 na tahu České Budějovice – Plzeň. Nyní se pracuje mezi Dasným a odbočkou na Čejkovice. Nový povrch ale dostane i vozovka u Blatné nebo u Obory. Rozsáhlá oprava se chystá od 15. srpna do 15. října na silnici I/4 v úseku Volyně, v září se bude vylepšovat silnice I/4 u křižovatky Lety nebo u Čkyně.

Auta by měla prakticky všude projíždět kyvadlově. „Uzavřena bude většinou jen polovina vozovky. Doprava bude řízena semafory,“ uvedl Josef Pešl a dodal, že pokud by se tvořily kolony, počítá ŘSD s tím, že by doprava byla řízena individuálně.

Letos chce provést ŘSD v jižních Čechách přibližně padesát podobných akcí. Opravy silnic provádějí také Jihočeský kraj a obce.

Opravy určí posudek

Které silnice prvních tříd se budou opravovat, to určují inspektoři, posudek specializované laboratoře, ale částečně to mohou ovlivnit i sami řidiči. „Řidiči nás mohou kontaktovat mailem nebo telefonem. Myslím, že možností je hodně,“ zmínil včera v této souvislosti ředitel jihočeského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic Josef Pešl při představení plánu nejbližších oprav.

Inspektoři ŘSD kontrolují každý týden svěřené úseky dvakrát. „Rychlé havarijní stavy pro nás opravuje správa a údržba silnic,“ vysvětlil Pešl a dodal, že úseky pro velké opravy vybírají inspektoři a jejich návrh si ŘSD potvrzuje posudkem specializované laboratoře.

Pod Ředitelství silnic a dálnic spadá v jižních Čechách bez dálnice přibližně 250 kilometrů vozovek. V ideálním případě by se oprava horní tak zvané obrusné vrstvy měla dělat každých pět let, aby byla zajištěna dlouhodobá životnost komunikace. Finanční prostředky ale takový rozsah údržby neumožňují.

Někde se proto životnost asfaltu prodlužuje takzvaným mikrokobercem. Nyní se má v jižních Čechách pokládat u Strážného. „Mikrokobercem se prodlouží životnost o jeden, dva nebo tři roky. Podle zatížení vozovky a velký vliv má i průběh zimy,“ uvedl Josef Pešl. Dodal ale, že potom stejně musí dojít ke kompletní výměně obrusné vrstvy. Asfalt se potom vyfrézuje třeba do hloubky deset centimetrů a položí nový.

Na Českobudějovicku se nyní opravy soustředí na tah na Písek. Ještě na podzim se má také pokládat nový koberec na tak zvané Levobřežce v Českých Budějovicích.

.