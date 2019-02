Strakonice - Budování atypické křižovatky uprostřed Velkého náměstí pokračuje.

Práce na křižovatce na Velkém náměstí ve Strakonicích. | Foto: DENÍK/Jana Štroblová

V současné době už je zhruba poznat plocha, kde se bude nacházet, ale do jejího vzniku je ještě daleko. Hotová by měla být do konce září stejně jako dolní část ulice Na Stráži.

Vše je součástí rekonstrukce Velkého náměstí a navazujících prostor, jehož první dvě etapy mají přijít přibližně na 79 milionů korun. Přes polovinu nákladů přitom pokryje evropská dotace získaná prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje města.