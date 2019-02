Jihočeský kraj – Jede–li cizinec na jih Čech, vesměs bývá očkován proti klíšťové encefalitidě.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Světová zdravotnická organizace ho varuje: Jižní Čechy jsou velkoplošným ohniskem nákazy lymskou boreliózou nebo klíšťovou encefalitidou. A jak jsme na tom my, co tu žijeme? Takzvaná pročkovanost jihočeského obyvatelstva proti klíšťovce je asi třicet procent. „A to si můžeme gratulovat. V jiných krajích je to deset až patnáct procent,“ sdělila Ludmila Sattranová z očkovacího centra společnosti Avenier v Českých Budějovicích. Ta vyzývá Jihočechy, aby neváhali a očkování proti klíšťovce podstoupili. Mohou se rozhodnout i teď. „Od června do září se doba mezi první a druhou dávkou zkracuje na čtrnáct dní. Třetí dávka přichází za pět až dvanáct měsíců,“ uvedla Sattranová, podle níž zájem o očkování oproti minulým letům „malinko“ stoupl.

Encefalitida je virový zánět mozku

Ačkoli budete očkováni proti klíšťové encefalitidě, nic vám nepomůže proti lymské borelióze. I tato nákaza přitom může způsobit lidem obrovské komplikace a trvalé následky. Své o tom ví Roman V. z Tábora.

Večer před několika roky šel spát zdravý a ráno se probudil s vysokým tlakem, zablokovanými zády, brněním v ruce a srdeční arytmií. Život mu narušila lymská borelióza. „Ani si nejsem vědom, že bych měl nějaký flek. Myslel jsem si, že jsem přechodil chřipku. Cítil jsem se slabý a unavený,“ líčí Roman. Chřipkové stavy se mu opakovaly a doktor ho léčil léky na imunitu. Po odběru krve mu zjistili protilátky na lymskou boreliózu. V roce 2007 nemoc udeřila znovu a daleko větší silou.

„ V první chvíli jsem myslel, že mám ve třiatřiceti letech infarkt,“ vzpomíná Roman. Následovalo pět balení antibiotik, hospitalizace v nemocnici, kapačky a opakující se silné bolesti hlavy. „Stále se cítím unavený. Léky na arytmii beru dodnes,“ psal Táborský deník v roce 2008.

Proti klíšťovce očkování chrání. Na seznam pacientů přibyla známá osobnost – bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík. Myslí si Ludmila Sattranová z očkovacího centra firmy Avenier, že nemoc známé osobnosti může lidi přimět k větší zodpovědnosti? „Asi ano. Klíšťová encefalitida je virový zánět mozku. Není na to žádné spefické antibiotikum. Komplikace a trvalé následky jsou časté,“ uvedla Sattranová.

Existují návody, jak se bránit, není–li člověk očkován. Repelenty, dlouhé rukávy či holínky nejsou stoprocentně účinné. Odborníci také radí nelehat si do trávy. Loni evidovali hygienici v Jihočeském kraji 103 případů klíšťové encefalitidy a 180 lymské boreliózy.

V roce 2009 to bylo 146 případů klíšťové encefalitidy a 218 lymské boreliózy, situace je u obou onemocnění o čtyři desítky případů příznivější než v roce 2009.

Historicky nejvyšší výskyt klíšťovky pochází z roku 2000, kdy se zaevidovalo 233 případů.

Klíšťová encefalitida po okresech

22. týden 2010/ 22. týden 2011

České Budějovice 1/0

Český Krumlov 0/0

Jindřichův Hradec 1/0

Písek 0/3

Prachatice 0/0

Strakonice 2/2

Tábor 1/0

Kraj celkem 5/5

Počet případů je meziročně stejný.

Zdroj: www.khs.cz

Lymská borelióza po okresech

22. týden 2010/ 22. týden 2011

České Budějovice 3/2

Český Krumlov 3/8

Jindřichův Hradec 18/22

Písek 0/0

Prachatice 7/0

Strakonice 0/0

Tábor 4/4

Kraj celkem 35/36

Počet případů mírně stoupl.

Zdroj: www.khs.cz