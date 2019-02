Strakonice – Pavel Pavel kritizuje přístup krajského radního Karla Vlasáka.

Střední průmyslová škola ve Strakonicích. | Foto: SPŠ

Proti sloučení Střední průmyslové školy a Střední školy řemesel a služeb ve Strakonicích se svým podpisem vyslovilo 4260 lidí. I tak rada Jihočeského kraje doporučila na svém úterním zasedání krajskému zastupitelstvu sloučení schválit.

S podpisovou akcí přišla radnice hned po předložení záměru kraje. „Na petici jsme měli pouhé tři dny, takže přes čtyři tisíce podpisů je úspěch. Jsem rád, že se občané zapojili,“ říká strakonický místostarosta Pavel Pavel. Sbírání podpisů bude pokračovat až do krajského zastupitelstva, které bude 31. května.

Pavel byl zklamán i tím, že se úterní rady nezúčastnil krajský radní Karel Vlasák coby občan Strakonic. „Pevně doufám, že na zastupitelstvu bude a bude hlasovat jako Strakoňák,“ dodal Pavel.

Vlasák zatím o své účasti na zastupitelstvu vzhledem k ostatním pracovním povinnostem jasno nemá. „Dalo by se říct, že můj krajský pohled na chystaný záměr je rovnocenný s patriotismem Strakonic. Do budoucna bych si přál, aby bylo ve Strakonicích školství co nejlepší, ale pravda je, že se městu příliš nedaří zvyšovat příliv studentů ani podporovat velké podnikatelské firmy. To, co se nyní děje, je jen jedním z následků,“ konstatuje Vlasák.

Krajské zastupitelstvo, které definitivně rozhodne o sloučení škol, zasedne 31. května.

Názor neměníme, nesouhlasíme, tvrdí ředitelé

Ředitel střední průmyslové školy Petr Wágner nebere sloučení i přes rozhodnutí rady jako definitivní. „Rada sice záměr schválila, ale zastupitelstvo může ještě rozhodnout jinak. Nezbývá, než čekat,“ poznamenal s tím, že své stanovisko nemění. Se sloučením nesouhlasí.

Vedení druhé zainteresované školy – střední školy řemesel a služeb – věc nevidí příliš optimisticky. „Ve změnu názoru kraje moc nevěřím. Vypadá to, že ani petice nemá na rozhodnutí velký vliv. Se sloučením nesouhlasím, ale nezbude nám nic jiného, než ho přijmout,“ konstatuje ředitel Emanuel Pavelka.

Překvapuje ho, kolik podpisů do petice se sebralo během tak krátké doby. „Co mi vadí, je, že se lidé neozývají proti sloučení jako takovému, ale proti likvidaci průmyslové školy. Já si nemyslím, že by to byla její likvidace,“ pokračuje Pavelka.

V posledních dnech se spekuluje i o možnosti, že by nástupnickou organizací nebylo učiliště, jak bylo původně řečeno, ale průmyslová škola. „Nevím, i to je možné. Bylo by to ale divné vzhledem k tomu, že my jsme větší škola. Ani v přírodě to přeci tak nefunguje, že by menší pohltil většího,“ reaguje na tuto variantu ředitel střední školy řemesel a služeb.

Nad tím zauvažoval i krajský radní Karel Vlasák. „Pokud by to dopadlo tak, že učiliště spadne pod průmyslovou školu, připsal bych to především patriotismu města,“ zmínil. Podpora průmyslové školy je obrovská, strojírenství ve Strakonicích obyvatelé vnímají jako nepostradatelné.

Jihočeský kraj ústy hejtmana Jiřího Zimoly odmítá, že by ničil technické školství ve Strakonicích. „Sloučením škol naopak posílíme pozici technického školství ve Strakonicích. Nástupnickou organizací po sloučení obou škol bude škola s názvem Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední škola řemesel a služeb. Z průmyslové školy zůstanou zachovány obory obalová technika a strojírenství. Nebude již otevírán pouze obor technické lyceum, o který byl v posledních dvou letech malý zájem,“ uvedl Jiří Zimola.

Podle místostarosty Pavla Pavla je chystané sloučení nesystémovým krokem. „Zrušením průmyslové školy by ubyla jedna z pouhých tří takto zaměřených škol v Jihočeském kraji,“ konstatuje.

Právě na adresu města směřuje i obvinění ze zodpovědnosti za chystaná opatření. „Za atraktivitu strojírenského oboru je zodpovědné především vedení Strakonic, které dlouhodobě nekomunikuje s místními podnikateli a ignoruje rozvoj podnikání ve městě,“ uvádí ve stanovisku strakonické ODS a Strakonické Veřejnosti Radek Chvosta a Břetislav Hrdlička.

Ve čtvrtek 19. května po 16. hodině se kvůli projednávání optimalizace školství a konkrétně sloučení strakonických středních škol setkají hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola, starosta Strakonic Pavel Vondrys a ředitelé obou zmíněných škol Petr Wágner a Emanuel Pavelka.

Střední průmyslová škola

Původně byla škola koncipována jako úzce zaměřená na strojírenství a její studijní obory i učební plány byly vždy usměrňovány v souladu s požadavky největšího strojírenského podniku v jihočeském regionu – ČZ Strakonice. V současné době se škola řídí požadavky trhu práce a nabízí takové obory, aby po jejich absolvování našli studenti uplatnění v řadě průmyslových podniků, organizací i ve sféře soukromého podnikání. Absolventům středních škol nabízí škola po úspěšném složení maturitních zkoušek studium na Vyšší odborné škole Strakonice se zaměřením na výrobní technologie ve strojírenství.

Od 30. 6. 2008 je škola držitelem osvědčení o splnění požadavku normy ISO 9001:2000 pro předmět činnosti: výchova, výuka, stravování. Průmyslová škola má dnes téměř 300 studentů.

Střední škola řemesel a služeb

SŠŘS Strakonice je nástupnickou organizací Středního odborného učiliště, které bylo jako střední škola zřízeno v r. 1980 v souvislosti s tehdejšími změnami ve školské politice a od r. 1991 je státní školou s právní subjektivitou. V 50. letech došlo v souvislosti se socializací národního hospodářství a znárodnění a.s. ČZ k podstatné změně. Vzniklo odborné učiliště, jehož zřizovatelem byl n. p. ČZM. V tomto učilišti zůstala výuka kovooborů a textilních oborů, ostatní obory byly zrušeny. Odborné učiliště se stalo součástí ČZM od r. 1957. V r. 1980 bylo přeměněno na Střední odborné učiliště a tento stav trval až do 30. 6. 1991. V rámci optimalizace sítě škol bylo SOU a OU textilní připojeno pod SOU Strakonice a od 1. 1. 2003 do 1. 1. 2006 měla škola název Střední odborné učiliště a Odborné učiliště Strakonice. Dnes má škola necelých 600 studentů.