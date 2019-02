Strakonice – Druhým rokem je Základní škola Poděbradova ve Strakonicích zapojena do projektu Comenius.

Děti si připravily pro zahraniční hosty program. | Foto: DENÍK/Lucie Kotrbová

„Letos je projekt zaměřen na pohyb, sportovní hry a aktivity plus prožíváme všechny akce, které se dějí ve škole a každý měsíc je umísťujeme na společné webové stránky, kde pak naše děti například vidí, jak se Irové radují, když jim tam jednou za deset let napadne sníh,“ líčí koordinátorka projektu Helena Samcová.

Comenius je společným projektem zmíněné Poděbradovy školy, dvou anglických škol, jedné irské, španělské, německé a slovinské. Je určen pro žáky prvního stupně. Konečným produktem letošního roku bude kalendář, do kterého svými výtvarnými pracemi přispějí žáci všech zapojených škol. Loňským konečným produktem byla společná kuchařka.

V těchto dnech přijeli navštívit své strakonické společníky zástupci škol partnerských zemí, pro které byl připraven včerejší program, kde vystoupili žáci školy či strakonický Prácheňáček jako ukázka našeho folkloru. Dnes a v pondělí čeká děti zapojení se do sportů, které s sebou zahraniční hosté přivezli. Je to například pro Anglii typický cricket či irský hurling. „Pro cizince je zvláštní i to, kolik máme v jednom městě sportovišť, to většinou nemají,“ říká Helena Samcová.

Všechny jmenované školy žádají o grant na další dvouletý cyklus. ZŠ Poděbradova ale ne. „Máme teď požádáno o jiné evropské peníze a kvůli tomuhle bychom o část dotací přišli, tak jsme se rozhodli nežádat,“ doplňuje koordinátorka projektu. Do budoucna ale vůbec není vyloučeno, že bude projekt pokračovat i u nás.

Comenius je společný projekt několika evropských zemí. Základní škola Poděbradova je do něj zapojena druhým rokem spolu s Anglií, Irskem, Španělskem, Německem a Slovinskem.