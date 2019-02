Strakonice - Tentokrát seriál Štafeta Strakonického deníku zůstává – tak říkajíc – „doma“. Hlavními hrdinkami jsou totiž kolegyně ze strakonického gymnázia. Eva Vachlerová položila otázky Marcele Mikové.

Marcela Miková

Narodila se 26. října 1969 v Praze – Podolí. Po gymnáziu si vybrala obor Učitelství matematiky a fyziky na MFF Univerzity Karlovy. Na téže fakultě absolvovala i doktorandské studium.

V současnosti se nejvíc těší na jaro, sluníčko a květiny. Nemá ráda bláto a nedostatek selského rozumu.

Marcelo, známe se jako kolegyně, ale ztrácím trochu pojem o čase. Jak dlouho už učíš na zdejším gymnáziu?



Na gymnáziu učím od roku 2000, před tím jsem učila rok na Základní škole Dukelská, také matematiku a fyziku.

Jak si dívka vybere matematicko – fyzikální fakultu?



Věděla jsem, že chci učit. A bylo mi jedno co. Na hudební výchově a češtině byl veliký převis zájemců, zatímco na „matfyzu“ brali tolik lidí, kolik se hlásilo. A se svými známkami z gymnázia jsem nemusela dělat přijímací zkoušky. Také jsem si myslela, že tam bude spousta chlapců, což jsem se šeredně spletla. Na učitelství byla asi jen čtvrtina chlapců a ještě to nebyli ti, co bych si představovala (smích).

Prvák jsem udělala tak, že co jsem nepochopila hned, to jsem se naučila zpaměti a časem mi to došlo. A v průběhu studia mi toho docházelo čím dál tím víc (smích).

Přišla jsi z Prahy, spousta lidí by na malém městě nebyla spokojená, ale to viditelně není tvůj případ. Proč jsi šla z Prahy do Strakonic?



Když jsem čekala první dítě, manžel právě dokončil lékařskou fakultu. V Praze ale v té době vůbec nebyl zájem o mladé doktory bez atestace. Vzal tedy Zlaté stránky, vypsal si adresy všech větších nemocnic a poslal jim dopis. Když jsme přišli domů z jeho promoce, měl doma dopis pouze ze strakonické nemocnice s tím, že jestli má zájem o místo, ať přijede na pohovor. Tak jel.

Kdy ses tedy do Strakonic přistěhovala?



Manžel přišel do Strakonic v listopadu roku 1996. Tehdy ale nějak zapomněl říct, že je ženatý a bude mít dítě, tak nedostal žádný byt. Až po roce sehnal bydlení a já jsem proto přišla do Strakonic na podzim roku 1997.

Bylo hodně těžké přestěhovat se do úplně cizího prostředí?



Neskutečně těžké. Kdyby člověk chodil do práce, hned se s někým seznámí, ale já jsem byla na mateřské dovolené, bloumala jsem po městě s kočárkem, neznala jsem živou duši. Za celý den jsem si neměla s kým popovídat a čekala jsem, až se manžel vrátí z práce. Začátky byly opravdu hrozné. Nikomu bych to nepřála.

A teď už jsi na relativně malém městě spokojená?



Do svých 28 let jsem si nikdy nemyslela, že bych bydlela mimo Prahu, absolutně jsem si to nedokázala představit. Pak jsem bydlela půl roku s miminkem na vesnici v Odoleně Vodě a potom jsem přišla do Strakonic. A zjistila jsem, že je to přesně to, co mi vyhovuje. Takhle velké město, kde když člověk chce, chová se k ostatním slušně a snaží se dělat svoji práci dobře, tak si v relativně krátké době může vybudovat příjemnou pozici. Navíc je to blízko na Šumavu.

Vím, že sis během zaměstnání ještě doplňovala vzdělání. Chybělo ti studování?



Byla jsem na mateřské dovolené a měla jsem pocit, že mi krní mozek. Bydlela jsem u manželových rodičů a zdálo se mi, že nemám co dělat. Proto jsem se přihlásila na doktorandské studium. My jsme si totiž původně s manželem mysleli, že do Strakonic půjdeme tak na rok a potom se vrátíme zpět do Prahy. Neměli jsme vůbec v plánu tady zůstávat.

Jak se dělá doktorát s malým miminkem?



Dokud jsem byla na mateřské dovolené, tak to ještě šlo. Potom jsem začala chodit do práce, přešla jsem na gymnázium, následně mi přibyl ještě sbor a najednou jsem horko těžko stíhala. Na druhou stranu, když něco začnu, nerada od toho odcházím, proto jsem studium s vypětím všech sil dokončila. Zpětně nechápu, jak jsem to vůbec stíhala.

Tvůj manžel je výborný volejbalista, zahraješ si taky někdy volejbal?



Vůbec! Na mě je ten míč moc kulatý (smích). I kvůli svému vzrůstu nemám potenciál na míčové hry. Naposledy mi šla v páté třídě vybíjená.

Jak jsem z hudební rodiny, mám nejradši spojení rytmus, hudba a pohyb, takže jsem dokonce měla profi licenci jako cvičitelka aerobiku. Na lyžařském výcviku na fakultě jsem vymyslela heslo: „Není důležité vyhrát, ale dobře vypadat.“ A to mě od té doby provází celým životem (smích).

Zmínila jsi sbor a sport. Do toho tě baví matematika, umíš jazyky – jsi prostě renesanční ideál. Byl v rodině někdo, po kom jsi zdědila talent?



Já ale žádný výrazný talent nemám. Naopak mám štěstí, že mám naprosto průměrný talent v několika oblastech. Kdybych se měla porovnávat s členy rodiny, tak akorát upadnu do hlubokých komplexů. Můj strýc je profesor teoretické fyziky, to znamená, že má nejvyšší akademickou hodnost v teoretické fyzice. Moje maminka celý život učí na Ježkově konzervatoři klavír a hudební teorii. Tatínek, Čestmír Stašek, byl sbormistr předních dětských sborů v Praze. Takže já jsem ve srovnání s nimi naprosto průměrná matematička, zpěvačka jsem dokonce mírně podprůměrná a velice průměrná sbormistryně.

Jaká je tvoje největší radost a starost při přípravách koncertů se svými sbory?



Občas si říkám, proč to vlastně všechno dělám. Jsou to hlavně starosti (smích). Ale radost samozřejmě přichází po každém vydařeném koncertě. A samozřejmě mám radost, když vím, že se moji bývalí zpěváci a zpěvačky hudbě věnují dál a rádi na sbor vzpomínají s tím, že jim hodně dal.

Kdyby ale došlo na „Sofiinu volbu“, vyhrála by hudba, nebo matematika?



Jednu dobu jsem koketovala s tím, že přestanu učit a budu se věnovat pouze sborům a rodině. Ale na druhou stranu učit matematiku mě opravdu baví.

Kdybych si ale opravdu musela vybrat, zvolila bych matematiku už jenom proto, že ji mám vystudovanou. Ve sboru jsem ryzí amatér a musela bych tuto oblast nejdříve dostudovat. S těžkým srdcem bych tedy vybrala matematiku.

Jsi známá sbormistryně, zakončíme tedy náš rozhovor hudbou. Jakou hudbu posloucháš? A dokážeš ještě relaxovat s hudbou?



Právě proto, že jsem hudbou obklopená pořád, nemám potřebu jí ještě vyhledávat. Když si chci ale večer udělat pohodu, pustím si Norah Jones, to je taková holčičí hudba. S manželem rádi posloucháme Karla Stamice, klasickou hudbu. Pokud chci ale opravdu relaxovat, nejlepší je ticho (smích).

