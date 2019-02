Strakonice - Školáci mohli strávit část svých jednodenních pololetních prázdnin i na zimním stadionu.

Zabruslit si přišla i Pavlína Strnadová z Dobevi na Písecku (vpravo). | Foto: DENÍK/Petr Škotko

Na strakonickém zimním stadionu se v pátek 4. února jednodenní prázdniny rozhodla strávit Pavlína Strnadová z Dobevi na Písecku.

„Chodím na základní školu do Písku a i jednodenní prázdniny jsou paráda. Na zimáku v Písku jsou až odpoledne, tak jsem vyrazila do Strakonic. Jsem tu se sestrou Monikou a počítám, že pak ještě vyrazíme do cukrárny,“ svěřila se před vyjetím na led.